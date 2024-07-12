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РИА Новости

Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет

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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Инструктор: эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели, если придерживаться определенной методики и тактики, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке артиллеристов одного из подразделений добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".

"Обучаем в основном людей, которые никак не связаны с боевой деятельностью, не имеют никакого опыта и образования военного, соответственно, а уж тем более артиллерийского. Обычные простые люди - добровольцы приходят. В трехнедельный период обучения мы в основном делаем акцент на обучение номеров расчетов и командиров орудий... В принципе за три недели люди осваивают как профессию номера расчета, так наводчика и командира", - рассказал инструктор.

По словам инструктора, чтобы подготовить за три недели эффективный расчет, необходимо придерживаться определенной тактики подготовки.

"Секрет заключается в том, что нужно иметь в первую очередь желание научиться и совмещать подготовительный процесс, и максимально приближать его к боевым действиям. Стараемся отсечь максимально малополезные вещи, чтобы было меньше воды и больше сути… Война меняется непрерывно. Невозможно обучать людей по руководствам и уставам, которые уже морально устарели. Война меняется каждый день, каждый день противник выдумывает что-то новое. Противник грамотный, на месте не сидит. Война морфирует, и мы постоянно подстраиваемся под условия", - пояснил инструктор.

Он уточнил, что, помимо практики, которой уделяется большое внимание, прибывшие добровольцы изучают и теорию.

"Изучаем правила стрельбы, управление огнем, руководство по боевой работе, курс подготовки артиллеристов, презентации. Спасибо Михайловской академии (Михайловская военная артиллерийская академия – ред.), они сделали хорошие презентации, до нас дошли. Они сделаны качественно, для людей, которые начинают постигать азы артиллерийской науки, прям очень хорошо", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что большое внимание уделяется и различным тактикам и новшествам, появившимся на фронте.

"Во-первых, артиллерийская стрельба стала намного точнее благодаря тому, что появилась авиаразведка: квадрокоптеры, беспилотные летательные средства самолетного типа. Это существенно упрощает жизнь артиллеристов, соответственно позволяет сократить кратно расход боеприпасов к целям и повысить кучность стрельбы", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что, в свою очередь, у противника также большое количество дронов, поэтому артиллеристов учат не только метко стрелять, но и тщательно маскировать позиции.

"У противника очень большое количество беспилотных летательных средств, таких как FPV-дроны и квадрокоптеры, они сбросы делают и "камикадзе" прилетают, сильно ощущается воздействие огневое противника с неба, поэтому надо маскироваться, отрабатывать максимально быстро и максимально точно. Каждое лишняя минута на позициях ни к чему хорошему не ведет. Пришел, отработал, попал, поразил и в укрытие ушел", - уточнил инструктор.

По его словам, добровольцы быстро учатся, так как приходят с большой мотивацией и желанием обучаться и эффективно выполнять свою работу.

"Добровольцы - это самый замотивированный контингент, это элита, это цвет российской нации, которые пришли добровольно, соответственно по зову сердца и исполняют свой долг перед Родиной. Лучшая благодарность для инструкторов - это хорошее выполнение, поражение огневых целей своевременное и точное… И когда люди возвращаются живыми домой - это самое главное", - подытожил инструктор.

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