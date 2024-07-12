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ТАСС

Рассекречен документ о планах Парижа отправить Украине 2 тыс. солдат

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© ТАСС
© ТАСС.
Источник изображения: © ТАСС

Согласно донесению резидента разведки под псевдонимом Феликс, Париж и сейчас тщательно скрывает как численность потерь, так и сам факт задействования французских военных на Украине

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила полное донесение одного из своих резидентов о готовившейся в марте текущего года отправке на Украину французского воинского контингента. Полный текст донесения резидента СВР под псевдонимом Феликс на эту тему опубликован в журнале "Разведчик".

Глава СВР Сергей Нарышкин 19 марта заявлял, что Париж уже готовит для отправки на Украину воинский контингент, численность которого составит около 2 тысяч человек. Франция тогда это опровергала

© ТАСС

Источник изображения: © ТАСС


"Во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД [театре военных действий]. Отмечается, что только в результате уничтожения ВС [вооруженными силами] РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января с. г. погибли "десятки граждан Франции", а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте". Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века", - отмечается в шифрограмме.

Согласно донесению, численность потерь тщательно скрывается, как и сам факт задействования французских военных на Украине. "Из-за этого причастные ведомства заняты решением практических вопросов: организацией похорон, выплат компенсаций семьям погибших и пенсий инвалидам", - говорится в документе.

Ссылаясь на источники, резидент пишет, что число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог". Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать массовые протесты, отмечает автор донесения. По его данным, в военном руководстве Франции опасаются также недовольства в среде действующих офицеров среднего звена, которых среди погибших "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации на Украине.

"Тем не менее, по имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тысяч человек. В военном ведомстве Франции опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС", - говорится в шифрограмме.

Французский контингент для Украины

Идея о возможной отправке на Украину сухопутных войск западных стран стала обсуждаться после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля утверждал, что этот вопрос поднимался на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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Страны
Алжир
Россия
Украина
Франция
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
Евросоюз
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