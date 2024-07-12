Боец ВС РФ рассказал об увеличении скорости разминирования с БМР-3М "Вепрь"

Начальник представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России уточнил, что эта машина помогает ускорить разминирование "в среднем в три раза"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Скорость разминирования с применением боевой машины разминирования БМР-3М "Вепрь" на базе танка Т-90 в среднем увеличивается в три раза. Об этом заявил начальник представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с позывным Кубинец.

"Выполняем задачи по разминированию местности, сплошной очистке местности и уничтожению обнаруженных взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Есть у наших оппонентов минные поля, которым мы ни границ, ни примененных боеприпасов знать не можем. Поэтому приходится работать постоянно в полной боевой настороженности по поиску взрывоопасных предметов. Техника облегчает наш труд и значительно ускоряет все мероприятия. С применением машины БМР-3М скорость разминирования в среднем увеличивается в три раза", - сказал он.