Китайская АУГ в Филиппинском море

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Авианосная ударная группа «Шаньдун», принадлежащая ВМС Народно-освободительной армии Китая, в настоящее время находится в Филиппинском море. Это первый случай в этом году, когда авианосец покинул Южно-Китайское море.

Последнее развёртывание в Филиппинском море произошло в октябре и ноябре прошлого года, а сейчас в этом районе также находится совместный патруль ВМС Народно-освободительной армии Китая и России. Кроме того, Россия отправила два корвета для развёртывания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно пресс-релизу Объединённого штаба ВС Японии, во вторник авианосец CNS Shandong (17), крейсер CNS Yan'an (106), эсминец CNS Guilin (164) и фрегат CNS Yuncheng (571) были замечены в районе Филиппинского моря, примерно в 323 милях к юго-востоку от острова Мияко. Также были отмечены полёты истребителей и вертолётов.

Эсминец JS Akebono (DD-108) Морских сил самообороны Японии следил за авианосцем Shandong, а истребители Воздушных сил самообороны Японии были подняты в воздух в ответ на запуски истребителей авианосца.

Ранее, 26 июня, «Шаньдун» находился в 230 милях от Лусона, после чего вернулся в воды острова Хайнань и провёл учения с другими кораблями ВМС НОАК в Южно-Китайском море.

В прошлом году Shandong CSG трижды развёртывалась в западной части Тихого океана. Первоначальное развёртывание состоялось в апреле, когда оно проработало 19 дней в Филиппинском море, за которым последовало пятидневное развёртывание в Филиппинском море в сентябре. Третье развёртывание в Филиппинском море длилось 12 дней в октябре и ноябре.

Надо признать, что авианосная ударная группа довольно слабая по сравнению с современными авианосными ударными группами США. Она состоит из одного крейсера УРО тип 055, одного эсминца тип 052С и одного фрегата 054А. Однако, учитывая задачи, которые необходимо отработать экипажам, этого достаточно.

Крейсер и эсминец УРО отрабатывают задачи ПВО, фрегат и многоцелевая атомная подводная лодка — задачи ПЛО. Также обращает на себя внимание отсутствие универсального транспорта снабжения, хотя, с другой стороны, авианосная ударная группа находится недалеко от портов Китая. Возможно, она скоро вернётся на базу или подойдёт транспорт. Отработка передачи грузов в море на ходу также является немаловажной задачей.

В интернете со ссылкой на китайских блогеров пишут, что четвёртый китайский авианосец будет иметь обычную силовую установку. Пока что Китай не рискнул переходить на ядерную энергетическую установку. Однако для решения задач в краткосрочной перспективе китайскому флоту достаточно и обычных авианосцев.