Войти
ТАСС

Сийярто утверждает, что Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен

126
0
0
Раненые украинские военные
Раненые украинские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Киев "не смог добиться успеха на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Стратегия ЕС и НАТО не принесла результатов в разрешении конфликта на Украине, без его завершения страна будет уничтожена. Такое мнение выразил в интервью телекомпании CNN министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Стратегия, которой ЕС и НАТО придерживались последние два с половиной года, просто не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается, вы видите жестокие нападения. Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться, - утверждает он. - Если мы не сможем установить войну, погибнут еще тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей, и Украина будет уничтожена".

По словам Сийярто, "Украина не смогла добиться успеха на поле боя". "Когда мы спрашиваем, какое окончательное количество оружия нам следует поставить, чтобы переломить ситуацию <...> на поле боя, никто не может дать ответ", - пояснил он.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ высказался о крахе прежней системы евроатлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех. Также президент озвучил условия для мирных переговоров по Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
22.03.2019
The Conversation (Австралия): мы смоделировали сценарий эскалации украинско-российского кризиса. Вот чему это нас научило
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
27.02.2019
Fronda (Польша): на что способна Россия сегодня, спустя пять лет после присоединения Крыма?
29.03.2017
Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)
15.06.2016
Румыния и Польша под прицелом России: путинский блеф
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых