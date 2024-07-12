Сийярто утверждает, что Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Киев "не смог добиться успеха на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Стратегия ЕС и НАТО не принесла результатов в разрешении конфликта на Украине, без его завершения страна будет уничтожена. Такое мнение выразил в интервью телекомпании CNN министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Стратегия, которой ЕС и НАТО придерживались последние два с половиной года, просто не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается, вы видите жестокие нападения. Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться, - утверждает он. - Если мы не сможем установить войну, погибнут еще тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей, и Украина будет уничтожена".

По словам Сийярто, "Украина не смогла добиться успеха на поле боя". "Когда мы спрашиваем, какое окончательное количество оружия нам следует поставить, чтобы переломить ситуацию <...> на поле боя, никто не может дать ответ", - пояснил он.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ высказался о крахе прежней системы евроатлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех. Также президент озвучил условия для мирных переговоров по Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.