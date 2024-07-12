Столтенберг: координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта

По словам генсека, саммит альянса решил, что, чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее завершится конфликт

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что НАТО забрала в свои руки координацию основной части военных поставок Киеву, и считает, что это не сделает альянс стороной конфликта на Украине.

"Мы возьмем в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить свое право на самооборону", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого второго дня саммита альянса в Вашингтоне.

По словам генсека, саммит НАТО принял решение, что, чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее закончится конфликт.