Лондон пообещал сохранить военную помощь Киеву на уровне $3,85 млрд в год

Великобритания также в ближайшие недели передаст Украине новый пакет помощи, включающий артиллерию и ракеты Brimstone, сказал британский премьер-министр Кир Стармер

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что обещание его предшественника Риши Сунака ежегодно выделять не менее £3 млрд ($3,85 млрд) на оказание военной помощи Украине будет оставаться в силе до 2030-2031 финансового года. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией.

"Соединенное Королевство не только гарантирует, что Украина будет иметь достаточно финансовой помощи, чтобы планировать и обеспечивать оборону от российских сил, но также в ближайшие недели передаст новый пакет помощи, включающий артиллерию и ракеты Brimstone", - отмечается в документе.

Ранее в ходе визита в Киев Джон Хили, назначенный Стармером на пост министра обороны королевства, объявил, что Лондон передаст ВСУ 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 250 тыс. боеприпасов, 50 малых катеров, 40 машин разминирования и 61 бульдозер.

Как сообщают на Даунинг-стрит, Великобритания также направит £300 млн ($385 млн) из Международного фонда для Украины на приобретение 120 тыс. снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий. Кроме того, £40 млн ($51,4 млн) будет выделено Лондоном для формирования комплексного пакета помощи НАТО для Украины.