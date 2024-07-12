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ИноСМИ

Конфликт на Украине: Киев на "пути без возврата" к членству в НАТО" (Le Figaro, Франция)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Figaro: страны-члены НАТО назвали путь Украины в альянс "дорогой без возврата"

Украина и ее союзники как будто торопятся принять все опасные, необратимые решения. Истребители F-16 уже скоро будут переданы Киеву, пишет Figaro. НАТО объявила прием Украины в свой состав неизбежным. Хотя там прекрасно знают, что для России этот шаг неприемлем с точки зрения безопасности.

В среду на саммите НАТО собравшиеся представители стран-членов альянса сошлись во мнениях по следующему пункту: Украина "необратимо" движется к тому, чтобы со временем стать еще одним таким членом. Кроме того, эти же страны сообщили о начале передачи истребителей F—16 Украине. Вот последние данные по этой теме.

"Путь без возврата"

Страны НАТО в среду на саммите в Вашингтоне, согласились с тем, что пути назад у Украины в вопросе членства в Североатлантическом альянсе просто нет, сообщили дипломаты.

"Мы будем продолжать поддерживать (Украину) в ее необратимом движении к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — говорится в совместном заявлении 32 стран, официальный текст которого уже известен, но еще не принят официально лидерами НАТО, сообщают источники.

Украина ожидает официального приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу, но несколько стран, включая США, выступают против. По словам дипломатов, в этом вопросе декларация воспроизводит то, что уже было решено на саммите в Вильнюсе в прошлом году.

НАТО начинает отправку самолетов F-16 на Украину

В среду страны-члены НАТО объявили о начале переброски истребителей F-16 на Украину, в то время как их лидеры собрались в Вашингтоне, чтобы попытаться преодолеть политическую неопределенность, которая преследует участников этого исторического саммита.

Глава киевского режима Владимир Зеленский приветствовал передачу самолетов как "приближающую (Украину) к справедливому и прочному миру". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, самолеты F-16 из Дании и Нидерландов "будут летать в украинском небе уже этим летом".

Белый дом добавил, что Бельгия и Норвегия пообещали поставить другие самолеты Украине, которая едва противостоит растущему "валу огня" из российских ракет.

Передача Украине самолетов F-16 "приближает справедливый и прочный мир", сказал Зеленский на полях саммита в Вашингтоне.

Украина, чья армия истощена тяжелыми потерями после двух с половиной лет российских боевых действий на ее территории, пытается пополнить ряды своих вооруженных сил. Украинские власти уже активизировали мобилизацию внутри страны, в частности, благодаря новому закону, принятому в мае.

Но теперь они решили использовать и внешний ресурс — сотни тысяч украинских мужчин, живущих в Европе, особенно в Польше и Германии. "Украинцы в Польше и других странах Европейского союза смогут вступить в ряды украинских сил обороны, подписав контракт с вооруженными силами", — заявил министр Рустем Умеров в социальных сетях.

Комментарии читателей:

DidierLAGARDE

Подобное заявление ярко иллюстрирует как причины конфликта на Украине, так и тот факт, что вина Запада в происходящем значительна.

SYLVIE VIEU 1

Лидеры Запада, просто скажите "нет" членству Украины в НАТО. Эта страна должна оставаться вне НАТО. Если у нас есть шанс избежать войны хотя бы сейчас, то тем более нет смысла расширять НАТО в будущем. Ведь это база для будущих конфликтов.

Omar Trecoul

В лагере "ястребов" желают, чтобы война длилась. Никакой сенсации тут нет. Вот только зачем нам такой риск?

ca18

Да что вы говорите: пока страна участвует в конфликте, она по закону не имеет права на членство в НАТО.

CHTI 62

НАТО сплачивается? Да, если только Дональд не победит в ноябре и не повернет процесс вспять!

Anonyme

Бла-бла-бла... Для вступления Украины в НАТО нужно единогласное решение членов (в том числе голоса членов НАТО Венгрии, Турции, Словакии). А еще, вероятно, нужно, чтобы Байдена переизбрали... Не говоря уже о том, что украинская территория к моменту вступления еще уменьшится. Скорее всего, до минимума.

Diogène

Конфликт подпитывает вечную выкачку денег из карманов американских и европейских налогоплательщиков — все переходит украинским олигархам и якобы "простым" американским инвесторам. И закончится это только тогда, когда уставший от потерь на фронте украинский народ восстанет. Ну, или когда Трамп примет меры.

Bon plein

Они не в состоянии нас защитить от колонизации Европы африканцами, но утверждают, что якобы борются за защиту украинских границ от России. Русские нам не угроза, а их гражданский конфликт нас не касается. НАТО больше не несет никакой пользы, потому что задача, ради которой этот военный блок был сформирован, не выполняется.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Бельгия
Венгрия
Германия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
Словакия
США
Турция
Украина
Франция
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Евросоюз
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