infoBRICS: успехи России на Украине стали одной из главных проблем для НАТО

Западные лидеры боятся возвращения Трампа в Белый дом, ведь это окажет прямое – и не самое позитивное – влияние на НАТО, пишет infoBRICS. Но, по мнению автора статьи, президент-республиканец – не единственная проблема альянса. Америке и Европе следует обратить внимание на ситуацию на Украине.

Уриэль Араужо

Во вторник в Вашингтоне начался трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию альянса. На фоне торжественных мероприятий и многочисленных неопределенностей, связанных с переизбранием действующего американского президента (старческая немощь Байдена – тема дня), саммит, с точки зрения Запада, похоже, преследует призрак ультраправых, а именно призрак Дональда Трампа. Проблема заключается в том, что зачастую довольно сложно оценить, насколько сильно они ["призраки"] угрожают и насколько активно некоторые их используют, чтобы сыграть вполне реальную роль удобного бугимена (страшный персонаж, которым пугают непослушных детей. – Прим.ИноСМИ) с целью напугать других, заставляя их принять определенные меры. Так что на самом деле это не призраки, а вполне реальная угроза.

Что касается так называемых европейских ультраправых, то я уже не раз говорил, что они охватывают широкий спектр разнородных политических сил и что значительная их часть может быть уже вовлечена в поддержку ЕС и НАТО. Достаточно взглянуть на феномен премьер-министра Италии Джорджи Мелони и все ее политические реверансы и заигрывания с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Что касается внешней политики, то заблуждения и мифы о Трампе и Байдене также множатся на фоне истерии по поводу разжигания войны между НАТО и антиимпериалистическими иллюзиями. Сторонники расширения НАТО предупреждают, что переизбрание Трампа может привести к распаду альянса, что, в свою очередь, погрузит европейский континент в адские войны и тоталитаризм. Об этом прямо говорит Хэл Брандс, ученый из Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. Некоторые антиимпериалистические аналитики, в свою очередь, похоже, верят в аналогичный сценарий (крах НАТО при Трампе), но с позитивным подтекстом, в плане появления антивоенной администрации.

Майкл Галант, репортер The New York Times, однако, утверждает, что Трамп не был антивоенным президентом, а, напротив, неоднократно подливал масла в огонь, особенно в Йемене, расширяя масштабы воздушной войны, что значительно увеличило число жертв среди гражданского населения, и повышая численность войск: он вывел тысячи военнослужащих из Ирака, Афганистана и Сирии, но отправил дополнительный военный контингент в Персидский залив, например, усилив военное присутствие в Саудовской Аравии. В 2020 году около десяти тысяч американских солдат были дислоцированы в Сирии, Ираке и Афганистане, что, по данным The New York Times, лишь немногим меньше, чем было в период завершения срока полномочий экс-президента США Барака Обамы.

Что касается прямых действий (то есть рейдов, спецопераций и авиаударов с помощью беспилотников), то Стивен Танкель, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности говорит, что Трамп, став президентом, фактически отменил "стандарт, согласно которому терроризм должен был представлять постоянную, неминуемую угрозу для американцев, которые могли стать индивидуальной мишенью за пределами традиционных военных зон". Тем самым Трамп снизил "стандарт угрозы, применяемый к людям, которых Соединенные Штаты могут убить". Аналогичным образом были упрощены печально известные удары беспилотников и "контртеррористические рейды", которые больше не проходят "такую же проверку на высоком уровне, как при Обаме". Вот вам и "миротворец" Трамп. Теперь, когда речь заходит о НАТО, необходим некоторый контекст.

Европейские союзники и Канада увеличили свои расходы на оборону на сотни миллиардов долларов, что они будут отмечать во время саммита на этой неделе, в то время как некоторые предупреждают о том, что Трамп может "разрушить" Североатлантический альянс. Как напоминает колумнист газеты The Washington Post Марк А. Тиссен, на самом деле именно Трамп, а не Байден, ответственен за большую часть такого увеличения расходов. Когда республиканец вступил в должность, только три члена НАТО, помимо США, выполняли свои обязательства по расходам – ​​более того, расходы европейских членов НАТО упали до рекордно низкого уровня в 1,4% в 2015 году.

Именно в этом контексте республиканец неоднократно называл Североатлантический альянс устаревшей организацией. Риторика Трампа о НАТО, как я уже писал, всегда была связана с этим. Как он заявил еще в 2016 году: "С экономической точки зрения НАТО ведёт себя нечестно по отношению к нам, поскольку речь идёт о помощи НАТО в гораздо большей степени, чем Соединенным Штатам, а мы платим совершенно непропорциональную долю". В том же духе в 2017 году министр обороны США в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис заявил: "Американский налогоплательщик больше не может нести непропорционально большую долю защиты западных ценностей". Сам же Трамп утверждал, что его "жесткие слова" были лишь тактикой ведения переговоров.

Сам Байден, как известно, еще в 1997 году высказывал аналогичные соображения. Обсуждая расширение НАТО и равное распределение военных расходов, а также готовность к рациональному разделению труда в Боснии, тогдашний сенатор [Байден] заявил, выражаясь очень по-американски, что есть ощущение, что европейские союзники по НАТО "держат Соединенные Штаты за лохов". Он добавил, что "если мы не придем к консенсусу по справедливому распределению бремени во всех его аспектах с нашими европейскими и канадскими союзниками, будущее НАТО в следующем столетии окажется под угрозой".

"Защита НАТО от Трампа" стала одним из тезисов европейского истеблишмента, в то время как Брюссель пытается либо кооптировать, либо нейтрализовать диссидентов. Европа уже имеет военное присутствие на Украине.

В феврале 2023 года Сумантра Майтра, старший научный сотрудник Центра обновления Америки (аналитического центра, имеющего связи с некоторыми политиками из администрации Трампа), заявил, что Вашингтону следует "уйти из Европы": "Гораздо более разумная стратегия – это заставить Европу обороняться самостоятельно. Предоставить ей только ВМС и играть роль исключительно поставщика логистических услуг последней инстанции. А США, в свою очередь, должны полностью сосредоточиться на Азии". Концепция "Тихоокеанского века" Хиллари Клинтон на самом деле никогда не была полностью отброшена, и, как я уже писал, внешняя политика Вашингтона долгое время балансировала между противодействием Москве или Пекину. Иногда пытаясь сделать и то, и другое одновременно.

Более того, значительная часть так называемого "плана Трампа", касающегося НАТО, уже обсуждается, что делает вышеупомянутый сценарий более вероятным независимо от того, кто победит на американских выборах. Можно привести в пример (неудачное название) "Крепость Европа" и другие инициативы, включая так называемый "военный Шенген" или "Линию обороны ЕС". Речь идет о том, что перенапряженные и перегруженные США разворачиваются к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

На пути реализации этих планов стоит множество препятствий, включая войну субсидий Вашингтона против деиндустриализированного континента, который все еще в значительной степени зависит от Америки. Изменить это непросто.

Что касается текущего конфликта в Восточной Европе, то в последние месяцы украинские войска в основном находятся в обороне, а Россия добилась нескольких успехов на 600-мильном фронте. На прошлой неделе ВСУ отступили с занятых позиций в городе Часов Яр. Министерство обороны России также объявило, что вооруженные силы РФ расширили зону контроля в восточном направлении от канала "Северский Донец-Донбасс". Эти события приближают Москву к установлению контроля над всем регионом. К сожалению, приходится констатировать, что Трамп – далеко не единственная проблема НАТО.