Отравляющие существа: в лаборатории ВСУ изготавливались химбоеприпасы

Обнаружено оборудование и реагенты для производства синильной кислоты

В освобожденной Авдеевке обнаружена лаборатория, в которой украинские боевики производили отравляющие вещества. Анализ уцелевших реагентов и смывов с лабораторного оборудования показал, что синтезировалась синильная кислота, подпадающая под действие Конвенции о запрещении химического оружия. Корреспондент «Известий» одним из первых побывал на месте находки.

Вход в респираторе

В освобожденной Авдеевке в одном из промышленных зданий обнаружены приборы и реагенты, которые могли быть использованы украинскими боевиками при изготовлении химического оружия. Исследования, проведенные военнослужащими войск радиационной химической и биологической защиты, подтвердили, что здесь боевики изготавливали синильную кислоту — одно из относительно простых в производстве, но эффективных боевых отравляющих веществ.

Корреспондент «Известий» одним из первых побывал в покинутой лаборатории. Перед тем как зайти в здание, пришлось надеть респиратор — это необходимая мера индивидуальной защиты.

Сразу видно, что промышленный объект в Авдеевке получил заметные повреждения от артиллерии и авиабомб, часть здания разрушена. В крыле, где располагалась лаборатория, несущие стены уцелели — только частично обрушена одна из внутренних перегородок. Но интерьер помещения вполне узнаваем при свете ручного фонаря.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Внутри стоят приборы для получения, как потом подтвердили в Минобороны РФ, синильной кислоты, фильтры, вытяжка.

Сразу становится понятно, что подобное оборудование не может быть частью производственной линии — у него другой профиль.

Анализ веществ в уцелевших емкостях и на оборудовании показал, что здесь производилось химическое оружие.

Бросается в глаза запас стеклянных сосудов, в которых, вероятно, оно хранилось и применялось. Они сложены в большой ящик из белого пластика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

При сбросе с беспилотника нет необходимости в сложных химических снарядах или устройствах распространения, достаточно иметь хрупкий сосуд.

БПЛА доставит его на место, а при сбросе с высоты стекло само разобьется. Синильная кислота при нагреве до комнатных температур быстро превратится в ядовитый газ.

О подобных случаях рассказывали и наши военнослужащие, и мирные жители, и пленные боевики. Но в местах применения найти и идентифицировать стеклянные осколки таких боеприпасов практически невозможно — они теряются среди тонн мусора и битого стекла.

В других относительно уцелевших помещениях брошенной лаборатории видны следы пребывания украинских боевиков: оборудованные спальные места и остатки сухих пайков.

Запах горького миндаля

В Минобороны РФ подтвердили, что в лаборатории были найдены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами.

Также были обнаружены противогазы, в том числе американского производства, и защитный костюм, изготовленный в Польше.

В военном ведомстве сообщили, что анализ содержимого емкостей, находящихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило предположить использование найденного оборудования для производства отравляющих веществ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Военные собрали смывы с лабораторного оборудования и вытяжной системы в соответствии с требованиями ОЗХО и доставили их в химико-аналитическую лабораторию Минобороны РФ для углубленного анализа.

В ходе исследований в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27-го научного центра войск РХБ защиты было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов.

«Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», — сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, производительность такой лабораторной установки составляет не менее 3 кг в сутки. Она обслуживается персоналом из двух-трех человек. Известно, что летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего лишь 70–80 мг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество данной группы — синильная кислота входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено 1-й статьей конвенции.

В Минобороны рассказали, что синильная кислота — это бесцветная летучая жидкость с запахом горького миндаля. При проникновении через органы дыхания этот токсичный химикат вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

Также в российском военном ведомстве заявили, что в ходе специальной военной операции неоднократно фиксировались факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов, снаряженных указанным веществом.

Десятки случаев применения химоружия

Цианиды хорошо и давно известны как отравляющие вещества: синильная кислота — это то, из чего производят всем известный цианистый калий, рассказал «Известиям» эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко.

— Всевозможные емкости с синильной кислотой можно закладывать при оставлении территорий, — отметил он. — Делать закладки с емкостями и взрывателем, который можно активировать дистанционно или с помощью таймера. И такие ловушки в первую очередь будут использоваться против мирных жителей. Так будут мстить за то, что они не положили свою жизнь ради киевского режима.

На линии боевого соприкосновения уже определялось применение украинскими формированиями еще одного ОВ, фосгена, напомнил эксперт.

Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul Источник изображения: iz.ru

— Вся проблема в том, что очень трудно произвести селекцию, — отметил он. — То есть выделить конкретное вещество в том или ином месте, так как применение происходит на переднем крае, где отбирать пробы нерационально — это большой риск для людей. Мы не всё знаем. Но все косвенные признаки говорят о применениях ОВ — это головная боль, расстройство желудка, резь в глазах у людей. И таких инцидентов много.

Буквально на днях произошел еще один. Источники в администрации ДНР сообщили «Известиям», что недавно после сброса с БПЛА боеприпаса с химическим веществом советник главы республики Ян Гагин получил не только легкие осколочные ранения, но и серьезное химическое поражение.

Ранее российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным Небо сообщал, что ВСУ применяли против российских войск на херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества.

Запретная химия

Российское командование неоднократно заявляло о применении ВСУ отравляющих веществ. 19 февраля этого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов привел несколько фактов.

В частности, 28 декабря 2023 года на краснолиманском направлении на позиции российских войск были сброшены с дрона газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом CS. Оно оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.

В апреле прошлого года по позициям наших подразделений дважды применялись ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

В июне 2023 года в районе Работино Запорожской области по российским военнослужащим применили беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Первое соединение отнесено к химическим средствам для борьбы с беспорядками, а вот второе — запрещено к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения таких боеприпасов зафиксированы в этом районе 3 и 11 августа прошлого года.

В январе 2024 года по российским войскам был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. В ходе исследований удалось выяснить, что это был антрахинон, вызывающий слепоту, нарушение функций печени и почек. В странах Евросоюза он запрещен из-за его канцерогенного действия.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Дмитрий Астрахань