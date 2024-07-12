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ТАСС

Алаудинов назвал две причины, почему СВО завершится осенью 2024 года

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Командир спецназа "Ахмат", замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Речь идет о выборах в США и Европе, а также истощении ресурсов Украины, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция закончится осенью 2024 года, для этого есть несколько предпосылок, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что - что бы ни говорили в НАТО, в Америке - в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен. <…> Если вы помните, все пытаются у меня спросить, почему я так считаю. Я как раз сегодня разговаривал на эту тему и озвучивал составляющие, которые в общем должны привести к тому, что СВО завершится в этому году. Первое, как я уже говорил ранее, - выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств, где проходят эти выборы, <...> уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить. Второе - ресурс Украины уже истощается", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Алаудинов добавил, что блок НАТО уже не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. "Очень много составляющих - недовольство уже руководящего состава вооруженных сил, недовольство уже народа Украины теми событиями, которые происходят сегодня как на передовой, так и внутри украинского государства. Это все накладывается одно на другое, и, естественно, любой маломальский аналитик, который может это просчитать, он тоже понимает, что Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали", - отметил генерал-майор, добавив, что, таким образом, можно сделать вывод, что "в этом году СВО завершится". 

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