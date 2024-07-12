Байден призвал НАТО не отставать от темпов работы российского ОПК

Президент США также заявил, что РФ прибегает к помощи со стороны КНР, КНДР и Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Россия наращивает темпы работы своего оборонно-промышленного комплекса, и Организация Североатлантического договора (НАТО) не должна отставать.

"Как мы можем укреплять щит? Один ответ должен заключаться в усилении нашей промышленной базы. Россия сейчас стоит на военных рельсах, когда дело касается выпуска оборонной продукции. Она существенно наращивает объемы производства вооружений, боеприпасов и транспортных средств", - сказал американский лидер на первой рабочей сессии проходящего в Вашингтоне саммита НАТО. Байден вновь утверждал, что РФ прибегает к помощи со стороны Китая, КНДР и Ирана.

"На мой взгляд, мы не можем, мы не можем допустить, чтобы [Североатлантический] альянс отстал", - подчеркнул хозяин Белого дома.

По его словам, страны - участницы НАТО на саммите впервые декларируют намерение подготовить планы дальнейшего развития своих военно-промышленных комплексов. "Я очень рад, что сегодня все члены НАТО дают обещание расширить промышленную базу, промышленный потенциал. Это критически важный шаг для обеспечения нашей безопасности, как и обязательство по расходам на оборону. Впервые все участники НАТО дают обещание разработать планы в отношении своей военной промышленности", - отметил Байден. С точки зрения главы вашингтонской администрации, это означает, что НАТО станет "более инновационной и конкурентоспособной".

Новые замыслы альянса свидетельствуют о том, что все союзники привержены усилению НАТО, считает Байден. "Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы будем делать это сообща", - заявил президент. На его взгляд, союзники сейчас принимают решения, чтобы "гарантировать, что НАТО всегда будет готова к любым угрозам" будущего.

Саммит НАТО стартовал в столице США 9 июля. Завершится он 11 июля.