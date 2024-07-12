Войти
ТАСС

Байден призвал НАТО не отставать от темпов работы российского ОПК

118
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент США также заявил, что РФ прибегает к помощи со стороны КНР, КНДР и Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Россия наращивает темпы работы своего оборонно-промышленного комплекса, и Организация Североатлантического договора (НАТО) не должна отставать.

"Как мы можем укреплять щит? Один ответ должен заключаться в усилении нашей промышленной базы. Россия сейчас стоит на военных рельсах, когда дело касается выпуска оборонной продукции. Она существенно наращивает объемы производства вооружений, боеприпасов и транспортных средств", - сказал американский лидер на первой рабочей сессии проходящего в Вашингтоне саммита НАТО. Байден вновь утверждал, что РФ прибегает к помощи со стороны Китая, КНДР и Ирана.

"На мой взгляд, мы не можем, мы не можем допустить, чтобы [Североатлантический] альянс отстал", - подчеркнул хозяин Белого дома.

По его словам, страны - участницы НАТО на саммите впервые декларируют намерение подготовить планы дальнейшего развития своих военно-промышленных комплексов. "Я очень рад, что сегодня все члены НАТО дают обещание расширить промышленную базу, промышленный потенциал. Это критически важный шаг для обеспечения нашей безопасности, как и обязательство по расходам на оборону. Впервые все участники НАТО дают обещание разработать планы в отношении своей военной промышленности", - отметил Байден. С точки зрения главы вашингтонской администрации, это означает, что НАТО станет "более инновационной и конкурентоспособной".

Новые замыслы альянса свидетельствуют о том, что все союзники привержены усилению НАТО, считает Байден. "Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы будем делать это сообща", - заявил президент. На его взгляд, союзники сейчас принимают решения, чтобы "гарантировать, что НАТО всегда будет готова к любым угрозам" будущего.

Саммит НАТО стартовал в столице США 9 июля. Завершится он 11 июля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
16.02.2007
Два министра
12.02.2007
Министр обороны РФ не стал спрашивать своего коллегу из США о перспективах "войны с Россией"
29.01.2007
Пентагон рекрутирует Прагу
23.01.2007
Размещение в Чехии и Польше системы ПРО США угрожает безопасности России, считают военачальники РФ
23.01.2007
Чехия становится партнером США по космическим войнам
20.12.2006
Новая военная доктрина оказалась слишком старой
09.10.2006
По сценарию военных, противником США в ядерной войне будет Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых