Симбиоз FPV-дрона "Пиранья" и БПЛА самолетного типа применяется в зоне СВО

Представитель Симбирского конструкторского бюро отметил, что такие дроны могут одновременно переносить другие беспилотники, сбрасывать и работать как ретранслятор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Симбиоз дронов-камикадзе "Пиранья" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа применен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС представитель Симбирского конструкторского бюро, которое производит FPV-дрон.

"БПЛА самолетного типа может одновременно переносить наши дроны, сбрасывать и работать как ретранслятор, то есть сигнал идет до него и уже от него к дронам. А поскольку беспилотники самолетного типа могут улетать на дистанцию от 50 км и выше, [то] дальность применения вырастает кратно. Плюс "самолет" летит высоко, недоступен для многих радаров, а для радиоэлектронной борьбы тем более. Этот симбиоз уже работает в зоне специальной военной операции", - сказал собеседник агентства в кулуарах деловой выставки "Иннопром-2024".

По его словам, применение самолетного БПЛА, который "десантирует" дроны-беспилотники на большие расстояния, является сложной операцией. "Это требует скурпулезных настроек, мастерства профессионального пилота и идеально выстроенной работы оборудования", - пояснил он.

FPV-дроны "Пиранья" относятся к малой беспилотной авиации и, в зависимости от модели, способны переносить нагрузку от 5 кг и выше, поражать наземную технику, блиндажи, окопы и объекты снабжения противника.