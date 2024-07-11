В гостях у «Ангары»: чем живет омский «Полет»

Производственное объединение «Полет» – одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое вот уже более 80 лет специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. Огромная территория предприятия словно вписана в сам Омск, стала его частью. Это и логично так как производство здесь было создано еще 24 июля 1941 года на базе московских эвакуированных авиазаводов №156 (сейчас это ОАО «Туполев», входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) и №81 (ныне ОАО «Тушинский машиностроительный завод»), а также нескольких омских заводов.

В годы войны здесь выпустили более 80 бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей Як-9. Яки производства «Полет» покрыли себя славой в небе над Курской дугой, под Берлином и даже в составе эскадрильи «Нормандия-Неман». С июля 1949 года по август 1955 года на «Полете» производили лучший реактивный бомбардировщик того времени Ил-28 (произведено 758 самолетов). Затем именно здесь в серию пошел первый гражданский реактивный самолет Ту-104.

С 1958 года на предприятии развертывается серийное производство одноступенчатых баллистических ракет средней дальности Р-12 (8К63) и Р-12У (8К63У. Всего изготовлено более 500 ракет Р-12. Начиная с 1961 года, ПО «Полет» начинает выпускать двухступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты Р-16 (8К64) и Р-16У (8К64У). Выпущено около 330 ракет.

С 1968 года развернуто производство ракеты-носителя легкого класса «Космос-3М», которая стала самой надежной в своем классе. Более 400 раз ракета-носитель «Космос-3М» успешно выводила на эллиптические и круговые орбиты космические аппараты как по советским, так и по международным программам. В 1978 году на ПО «Полет» начались работы по организации «с нуля» серийного производства ракетных двигателей РД-170 для ракетно-космической системы «Энергия-Буран».

Уже в нынешние времена завод был переориентирован на выпуск ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса. Начинали только с первой ступени, однако сейчас на предприятии изготавливается и первая и вторая ступени, подготавливается производство третьей ступени и переход на полный цикл производства.

У завода огромная территория и достаточно большие возможности для расширения и создания новых корпусов. На территории стоит макет ракеты-носителя «Ангара-А5» и самолет Ан-3Т, побывавший на Южном полюсе нашей планеты. Однако гораздо интереснее, что происходит внутри цехов.

Производственное объединение «Полет». Источник: prokosmos.ru

Основной материал для создания ракеты-носителя «Ангара», это алюминий. Заготовки одинакового размера, размером несколько квадратных метров сначала попадают в вертикальный фрезерный станок. И с одной стороны у листа алюминия выбирается все лишнее, создавая так называемую «вафлю», заготовку гораздо меньшего веса, но с большим количеством ребер жесткости.

Чтобы лист не выгибало в обратную сторону во время работы фрезы с обратной стороны ходит такая же головка, но без фрезы, зеркально. Она словно поддерживает лист, оставляя его прямым. Такое фрезерование используется практически в любых космических производствах где требуется уменьшить вес, но сохранить жесткость конструкции. К слову большинство модулей МКС, созданы по такой же технологии.

Затем уже фрезерованный лист уходит на станцию гальванизации, где проходит процесс нанесения на поверхность металла слоя другого металла или сплава с помощью электрического тока. Он проходит в специальной ванне с токопроводящим раствором, в который погружаются аноды из наносимого металла и катоды из обрабатываемого. Ванна такого размера, что в нее влезает лист целиком.

Затем на специальном станке листы гнут, получая из заготовки половинки цилиндра, основу будущих баков «Ангары». У большинства современных ракет – корпус несущий, то есть его основу составляют сами баки, которые становятся гораздо прочнее под давлением, набранного в них горючего или окислителя. Никакого другого каркаса в ракете нет.

Изначальная основа и задумка «Ангары» - унификация универсальных ракетных модулей (УРМ). Для ракеты легкого класса нужен один УРМ, плюс вторая ступень, для ракеты тяжелого - пять УРМов и вторая ступень. Каждый УРМ по сути это длинный бак для керосина и второй, чуть короче для жидкого кислорода. Они соединены вертикально, а к ним присоединен двигатель, система управления итак далее.

Производственное объединение «Полет». Источник: prokosmos.ru

И вот заготовок для будущих УРМов на "Полете" очень много. В огромных светлых цехах лежат уже согнутые «вафли», их тут же сваривают в баки, приваривают верхние и нижние части врезают фланцы. И все это в большом красивом светлом цеху.

Большинство работающих молодые парни и девушки. Средний возраст работников предприятия 43 года. Ребята приходят после вуза или техникума на зарплату в 60 тысяч, буквально через год доходят до 100-110, затем работающие на станках с ЧПУ могут повысить свой доход до более чем приличных 160 тысяч.

лужба кадров работает очень здорово, они посещают практически все учебные заведения Омска, постоянно участвуют в ярмарках вакансий, рассказывают о заводе. Поиск кадров не прекращается ни на минуту. Есть на предприятии даже москвичи, работавшие раньше на заводе имени Хруничева в Москве, но переехавшие в Омск.

Во втором цеху, который нам показали, осуществляется финальная сборка, окраска и проверка универсальных ракетных модулей. Их покрывают толстым слоем пены, чтобы снизить теплопотери, устанавливают двигатели с системой зажигания, прокладывают по идущим по всей длине гаргротам кабели и проводку. Затем готовые части будущей ракеты подвозят на проверку к контрольно-измерительной станции (КИС). Их на «Полете» две – для легкой и тяжелой ракеты. Впрочем, скоро будет и третья, вертикальная. Нам показали строящееся здание для нее.

После проверки готовые ракеты отправляют по частям на космодром. Такой набор называется «пакетом», окончательно из своего пакета ракета космического назначения собирается уже в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Для "Ангары", это Восточный или Плесецк. На территории омского предприятия уже стоят вагоны, готовые под загрузку следующей ракеты.Вообще «Полет» оставляет только положительные ощущения. Замечательные люди, светлые цеха с белыми стенами, без суеты и перерывов работающее производство. Омск стоит поездки, ну а увидеть место, где рождается белоснежная красавица «Ангара», так и вовсе бесценно.

Михаил Котов