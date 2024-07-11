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Запущена «тёмная фабрика» Xiaomi: она может работать 24 часа в сутки без людей и выпускать по 1 смартфону в секунду

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Xiaomi:
Xiaomi:.
Источник изображения: www.ixbt.com

На этом заводе будут собирать Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что завод по производству смартфонов нового поколения, расположенный в Чанпине, Пекин, уже начал свою работу.

Новый завод, по его словам, будет «темной фабрикой», которая может работать 24 часа в сутки без людей. Кроме того, машины на заводе могут взаимодействовать друг с другом. Завод может самостоятельно поддерживать чистоту с удалением пыли на микронном уровне.

Качество продукции на заводе будет контролироваться самостоятельно разработанными Xiaomi интеллектуальными машинами. Утверждается, что завод сможет выпускать по одному смартфону каждую секунду. При этом Xiaomi заявила, что это завод — всего лишь небольшой шаг для Xiaomi на пути к будущему, которое только началось.

Xiaomi инвестировала 330 млн долларов в разработку нового производственного процесса. Новый завод в Чанпине занимает площадь 81 000 квадратных метров. Он был сертифицирован как «национальное эталонное предприятие интеллектуального производства» с годовой производственной мощностью 10 миллионов флагманских смартфонов. Этот завод будет заниматься производством будущих складных телефонов Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip.

На заводе установлено 11 линий по производству мобильных телефонов, а также линии по производству автомобильных электронных деталей.

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Китай
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