Войти
prokosmos.ru

Роскосмос завершил испытания двигателей для тяжелой ракеты «Ангара-А5М»

398
0
+2
РН «Ангара-А5»
РН «Ангара-А5».
Источник изображения: vz.ru

В научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш завершились испытания российского двигателя РД-191М, предназначенного для тяжелой ракеты «Ангара-А5М». Первые прожиги состоялись в середине апреля, а теперь, спустя менее трех месяцев, в Роскосмосе сообщили об их успешном завершении. Новые двигатели отличаются увеличенной тягой, что существенно расширит возможности «Ангары» по отправке грузов на будущую Российскую орбитальную станцию.

О завершении испытаний доводочных двигателей РД-191М стало известно сегодня, 8 июля. Тесты проводились в НПО Энергомаш, которое изготовило первый такой двигатель в конце 2023 года. РД-191М представляют собой высокоэкономичные однокамерные двигатели, работающие на керосине и жидком кислороде. При их создании использовались конструкторские и технологические наработки по РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что позволило не только сократить затраты и сроки, но и провести полный цикл автономных испытаний силовых агрегатов.

Новейшие РД-191М отличаются от «базовых» РД-191 в первую очередь своим уровнем тяги — в частности, они форсируются на 10% (на уровне моря — 217,4 тс против 196,0 тс у РД-191, а в вакууме —234,0 тс против 212,6 тс). Они будут установлены на первой и второй ступенях ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М», первый запуск которой с космодрома Восточный запланирован на 2027 год.

Ожидается, что двигатели повысят возможности «Ангары», которая будет в том числе запускать с Восточного модули РОС и пилотируемые транспортные корабли нового поколения.

В июне генеральный конструктор КБ «Салют» им. В.М. Мясищева Сергей Кузнецов заявил, что в настоящее время ведется активная работа по созданию «Ангары-А5М» — выпущена конструкторская документация и началось изготовление первых двух летных изделий.

Семейство российских ракет-носителей «Ангара» включает носители разных классов — легкого, среднего и тяжелого, который считается наиболее важным. Именно благодаря тяжелой «Ангаре» Россия будет выводить на орбиту модули национальной станции, геостационарные спутники связи, а также отправлять к Луне космические аппараты. Первый полет тяжелой «Ангары-А5» с Восточного уже состоялся — это произошло 11 апреля 2024 года.

А на днях российские специалисты сделали важный шаг на пути создания РОС — 2 июля был утвержден генеральный график реализации соответствующего федерального проекта. Его подписали 19 генеральных директоров предприятий и организаций. Согласно графику, в 2027 году будет запущен первый модуль станции — научно-энергетический. В последующие три года сформируют ядро станции, присоединив еще три модуля: универсальный узловой, шлюзовой и базовый. Подробнее читайте в нашем материале

Каролина Зулкарнаева

Права на данный материал принадлежат prokosmos.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
РЖД
Роскосмос
ЭМЗ Мясищева
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Луна
Похожие новости
25.05.2020
Советское наследие Америки
21.07.2017
Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле
31.05.2016
Не догоняем
31.10.2014
После аварии на ракеты Antares поставят двигатели от «Ангары»
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
22.02.2012
Энергомаш разработает сверхмощные ракетные двигатели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»