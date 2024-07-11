Роскосмос завершил испытания двигателей для тяжелой ракеты «Ангара-А5М»

В научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш завершились испытания российского двигателя РД-191М, предназначенного для тяжелой ракеты «Ангара-А5М». Первые прожиги состоялись в середине апреля, а теперь, спустя менее трех месяцев, в Роскосмосе сообщили об их успешном завершении. Новые двигатели отличаются увеличенной тягой, что существенно расширит возможности «Ангары» по отправке грузов на будущую Российскую орбитальную станцию.

О завершении испытаний доводочных двигателей РД-191М стало известно сегодня, 8 июля. Тесты проводились в НПО Энергомаш, которое изготовило первый такой двигатель в конце 2023 года. РД-191М представляют собой высокоэкономичные однокамерные двигатели, работающие на керосине и жидком кислороде. При их создании использовались конструкторские и технологические наработки по РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что позволило не только сократить затраты и сроки, но и провести полный цикл автономных испытаний силовых агрегатов.

Новейшие РД-191М отличаются от «базовых» РД-191 в первую очередь своим уровнем тяги — в частности, они форсируются на 10% (на уровне моря — 217,4 тс против 196,0 тс у РД-191, а в вакууме —234,0 тс против 212,6 тс). Они будут установлены на первой и второй ступенях ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М», первый запуск которой с космодрома Восточный запланирован на 2027 год.

Ожидается, что двигатели повысят возможности «Ангары», которая будет в том числе запускать с Восточного модули РОС и пилотируемые транспортные корабли нового поколения.

В июне генеральный конструктор КБ «Салют» им. В.М. Мясищева Сергей Кузнецов заявил, что в настоящее время ведется активная работа по созданию «Ангары-А5М» — выпущена конструкторская документация и началось изготовление первых двух летных изделий.

Семейство российских ракет-носителей «Ангара» включает носители разных классов — легкого, среднего и тяжелого, который считается наиболее важным. Именно благодаря тяжелой «Ангаре» Россия будет выводить на орбиту модули национальной станции, геостационарные спутники связи, а также отправлять к Луне космические аппараты. Первый полет тяжелой «Ангары-А5» с Восточного уже состоялся — это произошло 11 апреля 2024 года.

А на днях российские специалисты сделали важный шаг на пути создания РОС — 2 июля был утвержден генеральный график реализации соответствующего федерального проекта. Его подписали 19 генеральных директоров предприятий и организаций. Согласно графику, в 2027 году будет запущен первый модуль станции — научно-энергетический. В последующие три года сформируют ядро станции, присоединив еще три модуля: универсальный узловой, шлюзовой и базовый. Подробнее читайте в нашем материале

Каролина Зулкарнаева