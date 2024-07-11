Отрасль ИИ должна зарабатывать $600 млрд в год, чтобы окупать расходы на электронику

Индустрии искусственного интеллекта необходимо зарабатывать 600 миллиардов долларов в год, чтобы оплачивать массовые расходы на оборудование.

Несмотря на масштабные инвестиции высокотехнологичных гигантов в инфраструктуру искусственного интеллекта, рост доходов от искусственного интеллекта еще не материализовался, что указывает на значительный разрыв в ценности экосистемы для конечного пользователя. Дэвид Кан, аналитик Sequoia Capital, считает, что компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, придется зарабатывать около 600 миллиардов долларов в год, чтобы оплачивать свою инфраструктуру искусственного интеллекта, такую как центры обработки данных.

В прошлом году Nvidia заработала 47,5 миллиарда долларов дохода от оборудования для центров обработки данных (большую часть оборудования составляют графические процессоры для приложений искусственного интеллекта и HPC). Такие компании, как AWS, Google, Meta, Microsoft и многие другие, в 2023 году вложили значительные средства в свою инфраструктуру искусственного интеллекта для приложений, подобных ChatGPT от OpenAI. Однако вернут ли они эти инвестиции? Дэвид Кан считает, что это может означать, что мы являемся свидетелями роста финансового пузыря.

Математика Кана относительно проста. Во-первых, он удваивает прогноз Nvidia по доходам от операционной деятельности, чтобы покрыть общие затраты на центры обработки данных искусственного интеллекта (графические процессоры составляют половину; остальное включает энергию, здания и резервные генераторы). Затем он снова удваивает эту сумму, чтобы обеспечить 50% валовой прибыли для конечных пользователей, таких как стартапы или предприятия, покупающие вычисления с искусственным интеллектом у таких компаний, как AWS или Microsoft Azure, которые тоже должны зарабатывать деньги.

Облачные провайдеры, в частности Microsoft, активно инвестируют в запасы графических процессоров. Nvidia сообщила, что половина доходов ее центров обработки данных поступает от крупных облачных провайдеров, и только Microsoft, вероятно, обеспечивает около 22% выручки Nvidia в четвертом квартале 2020 финансового года. Между тем, в первом квартале 2020 финансового года компания продала графических процессоров для центров обработки данных на сумму около 19 миллиардов долларов.

Внедрение процессоров Nvidia B100 / B200, обещающих в 2,5 раза лучшую производительность при стоимости всего на 25% дороже, вероятно, приведет к дальнейшим инвестициям и создаст еще один дефицит поставок.

По словам аналитика, выручка OpenAI, использующей инфраструктуру Microsoft Azure, существенно увеличилась - с 1,6 миллиарда долларов в конце 2023 года до 3,4 миллиарда долларов в 2024 году. Этот рост подчеркивает доминирующее положение OpenAI на рынке, намного опережая другие стартапы, которые все еще пытаются достичь отметки в 100 миллионов долларов дохода. Тем не менее, инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта растут.

По словам Кана, даже оптимистичные прогнозы относительно доходов крупных технологических компаний от искусственного интеллекта не оправдываются. Если предположить, что Google, Microsoft, Apple и Meta ежегодно зарабатывают на искусственном интеллекте по 10 миллиардов долларов, а другие компании, такие как Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X и Tesla, зарабатывают по 5 миллиардов долларов каждая, остается разрыв в 500 миллиардов долларов.