Летающий карт Pegasus с легкостью превращается в вертолет

Pegasus

Австралийская компания Pegasus меняет прописку в связи с переездом в далекий Лас-Вегас, где продолжит откровенно затянувшуюся разработку (аж с 2009 года) своего летающего автомобиля. Его прототип Pegasus E впервые был представлен в 2021 году. Речь идет об одноместном вертолете с автоматически складывающимися лопастями несущего винта, после чего он превращается в автомобиль с открытым, как у багги шасси.

Машина хранит много загадок. В частности, не до конца понятно, как работает электрическая составляющая гибридной системы привода. Скорее всего, основной движущей силой является двухтактный движок Pegasus 800 мощностью 160 л. с. Вес машины без топлива и нагрузки — 265 кг, вместе с ней — примерно на 100 кг тяжелее. В полете Pegasus разгоняется до 160 км/ч, поднимается на высоту до 1800 м, где может находиться в течение трех часов, преодолевая до 420 км.

Не менее внушительно он смотрится и на земле. На шоссе ему вполне по силам скорость в 120 км/ч. Машина уверенно преодолевает повороты, в которых она, подобно карту, едва заметно заваливается набок. Благодаря компактным размерам она свободно поместится в стандартный гараж и не создаст проблем соседям на парковочных стоянках. Кузов и открывающиеся наверх двери изготовлены из углеродного волокна. Органы управления, включая ножные педали, изящно вписываются в интерьер кабины. Pegasus уже получила «путевку в небо» — сертификат Австралийского управления по безопасности гражданской авиации (CASA).

Александр Агеев