Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов» сочли британским планом

ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные.

ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий "Олег".

В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что "операция" курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Однако офицер обратился в органы безопасности. "Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима", – сообщили в ФСБ.

Через какое-то время российскому военнослужащему "кураторы" транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец "за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии". К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

Как отмечал в июне директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, противник при поддержке США и НАТО пытается нарастить усилия по совершению терактов и диверсий в России. Так они намереваются ослабить ресурсную поддержку российских военных и спровоцировать панику среди населения.

Сейчас эксперты уверены: украинские спецслужбы работают в тесной связке с натовскими структурами для достижения максимально возможного медийного эффекта. "Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве", – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. "Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний", – уточнил собеседник.

При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. "Насколько известно, Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции", – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

"Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, готовые за относительно небольшое вознаграждение пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось",

– акцентировал собеседник. Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. "Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов", по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы", – подчеркнул Бартош.

Доктор военных наук Константин Сивков напоминает, что "Адмирал Кузнецов" – единственный в российском флоте крейсер несущего класса. "Корабль стоял в Мурманске на ремонте. Когда он будет введен в строй, то станет серьезной угрозой для Соединенных Штатов", – уверен собеседник. При этом крейсер не представляет опасности для Украины. "Авианосец предназначен для действий на Тихоокеанском пространстве", – пояснил Сивков.

Он не исключает, что украинские спецслужбы были лишь "пешкой", исполнителями приказов, которые поступали из США и Британии.

Авторы Telegram-канала "Взгляд человека в лампасах" также указывают, что противник пытался нанести не столько военный, сколько символический урон, готовя теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов". "Корабль на ремонте, у причала завода. Это значит, на него ежедневно что-то доставляется и что-то с него увозится, на судно проходят десятки и сотни работников судоверфи, и не только они. В таких условиях при любом, даже самом строгом режиме охраны, появляются дополнительные возможности пронести на крейсер что-то, что быть на нем не должно", – пишут эксперты.

"Все это открытые и понятные вещи, которые неизбежно знает противник. Тем более что "Кузнецов" – один из символов ВМФ России в целом, еще более важный, чем был погибший крейсер "Москва". А Украина целенаправленно бьет именно по целям, важным не с военной, а в первую очередь с символической точки зрения", – подчеркнули специалисты.

"Украинские спецслужбы пытаются проникнуть с разных направлений на территорию России и нанести нам хоть какой-то урон. Целями становится всё: от релейных шкафов на железной дороге до инфраструктурных, гражданских и военных объектов. Такова объективная реальность", – уточнил военный эксперт Максим Климов. На этом фоне он высоко оценил работу ФСБ. "Силовиками проводится огромная работа – и, как показывает практика, весьма результативная", – заключил собеседник.

Анастасия Куликова