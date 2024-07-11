Войти
Ростех

Ростех создал комплекс видеомониторинга для подводных беспилотников

367
0
+1
Элементы системы видеонаблюдения для подводных беспилотных аппаратов
Элементы системы видеонаблюдения для подводных беспилотных аппаратов.
Источник изображения: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал систему видеонаблюдения для подводных беспилотных аппаратов. Комплекс может использоваться для мониторинга акватории, а также подводных трубопроводов и объектов буровых платформ. Специальное программное обеспечение позволяет добиться четкого изображения вне зависимости от скорости аппарата. Опытные образцы аппаратуры уже прошли испытания.

В состав комплекса входят монохромная видеокамера с углом зрения 52 градуса и разрешением 2048х1536 пикселей, мощный светильник и блок управления. Комплекс может вести съемку объектов, находящих на удалении от 2 до 5 метров от него, на протяжении 50 часов и на глубинах до 3 км. Благодаря внедренной в программное обеспечение технологии контрастно-ограниченной эквализации гистограммы изображения, четкость картинки не размывается при увеличении скорости беспилотника, что позволяет сократить время обследования объектов.

Разработку адаптивной системы подводного видения в составе «Росэлектроники» ведет НИИ телевидения.

«В результате санкций возникают проблемы с поставками и сервисным обслуживанием зарубежной аппаратуры технического зрения. Кроме того, импортные камеры размещаются снаружи подводных аппаратов, что затрудняет их использование в сложных условиях. Разработка НИИ телевидения решает все эти проблемы, она интегрируется в корпус дрона и позволяет получать высокодетальные изображения. Комплекс уже прошел первые испытания и получил высокую оценку потенциального заказчика», – заявил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

НИИ телевидения – головное предприятие телевизионной отрасли, разработчик видеоинформационных систем для мониторинга, навигации и управления объектами. Оборудование института применяется в космосе, на земле, на воде и под водой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.04.2014
Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи
30.01.2014
РКСС: лицом к лицу с киберугрозами
30.12.2013
ФСБ возьмет в разведку 80-мегапиксельные камеры
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
15.02.2012
Россия рассчитывает возвратиться на рынок вооружений Сингапура
10.04.2009
Антикризисный локомотив России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»