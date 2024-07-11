Ростех создал комплекс видеомониторинга для подводных беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал систему видеонаблюдения для подводных беспилотных аппаратов. Комплекс может использоваться для мониторинга акватории, а также подводных трубопроводов и объектов буровых платформ. Специальное программное обеспечение позволяет добиться четкого изображения вне зависимости от скорости аппарата. Опытные образцы аппаратуры уже прошли испытания.

В состав комплекса входят монохромная видеокамера с углом зрения 52 градуса и разрешением 2048х1536 пикселей, мощный светильник и блок управления. Комплекс может вести съемку объектов, находящих на удалении от 2 до 5 метров от него, на протяжении 50 часов и на глубинах до 3 км. Благодаря внедренной в программное обеспечение технологии контрастно-ограниченной эквализации гистограммы изображения, четкость картинки не размывается при увеличении скорости беспилотника, что позволяет сократить время обследования объектов.

Разработку адаптивной системы подводного видения в составе «Росэлектроники» ведет НИИ телевидения.

«В результате санкций возникают проблемы с поставками и сервисным обслуживанием зарубежной аппаратуры технического зрения. Кроме того, импортные камеры размещаются снаружи подводных аппаратов, что затрудняет их использование в сложных условиях. Разработка НИИ телевидения решает все эти проблемы, она интегрируется в корпус дрона и позволяет получать высокодетальные изображения. Комплекс уже прошел первые испытания и получил высокую оценку потенциального заказчика», – заявил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

НИИ телевидения – головное предприятие телевизионной отрасли, разработчик видеоинформационных систем для мониторинга, навигации и управления объектами. Оборудование института применяется в космосе, на земле, на воде и под водой.