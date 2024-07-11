Блинкен считает, что Украине достаточно выделяемой Западом помощи

Успех Украины заключался бы в том, чтобы она была сильной и независимой, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США считают, что выделяемой Западом военной помощи Украине достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности. Соответствующее заявление озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне на полях саммита альянса.

"Уверен, что так и есть", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Киеву достаточно выделяемой западными странами военной помощи. При этом Блинкен пояснил, что "успех Украины", по его мнению, заключался бы в том, чтобы она была "сильной и независимой", а также была "больше интегрирована <...> в ЕС и НАТО и твердо стояла на ногах в военном, экономическом и демократическом" плане.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне, заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, "не может быть достаточно", равно как истребителей F-16, поступления которых на Украине ожидают летом.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у Вооруженных сил Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.