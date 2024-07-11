Войти
ТАСС

Блинкен считает, что Украине достаточно выделяемой Западом помощи

338
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует государственного секретаря США Энтони Блинкена перед их переговорами в Киеве 14 мая 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует государственного секретаря США Энтони Блинкена перед их переговорами в Киеве 14 мая 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Brendan Smialowski

Успех Украины заключался бы в том, чтобы она была сильной и независимой, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США считают, что выделяемой Западом военной помощи Украине достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности. Соответствующее заявление озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне на полях саммита альянса.

"Уверен, что так и есть", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Киеву достаточно выделяемой западными странами военной помощи. При этом Блинкен пояснил, что "успех Украины", по его мнению, заключался бы в том, чтобы она была "сильной и независимой", а также была "больше интегрирована <...> в ЕС и НАТО и твердо стояла на ногах в военном, экономическом и демократическом" плане.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне, заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, "не может быть достаточно", равно как истребителей F-16, поступления которых на Украине ожидают летом.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у Вооруженных сил Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
02.12.2016
Военная "рациональность" Путина, взгляд из Осло (Le Monde, Франция)
22.09.2016
«Оружейный лоббист Москвы» – кандидат в президенты Болгарии
30.11.2015
Зачем идти на риск войны с Россией?
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»