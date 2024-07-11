Дания профинансирует производство САУ ВСУ на Украине

Для финансирования украинской оборонной промышленности выделят $174 млн

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Дания "вносит непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность", финансируя производство 18-колесных самоходных гаубиц со стволом калибра 155 мм "Богдана". Об этом сообщает Минобороны королевства.

"Речь идет о 18 САУ. Ожидается, что "Богдана", финансируемые Данией, будут поставлены в ближайшие месяцы", - поясняется в сообщении.

"Таким образом мы гарантируем, что техника, которая нужна украинцам на фронте, может быть произведена и поставлена на месте. Это дает некоторые очевидные логистические преимущества и помогает строить оборонную промышленность Украины. Здесь САУ украинского производства играют центральную роль в качестве пилотного проекта", - прокомментировал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Для финансирования украинской оборонной промышленности принято решение выделить 1,2 млрд крон ($174 млн).