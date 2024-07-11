Войти
Ростех

Новинка Ростеха заменит американский софт в российских офисах

359
0
0
Ростех
Ростех.
Источник изображения: Егор Юркин

Российский разработчик защищенного программного обеспечения – компания «РТ-Иридиум» Госкорпорации Ростех – представила на «Иннопроме-2024» обновленную отечественную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потери связи. В пакет обновленного продукта, в частности, включены постоянные мониторинги температур процессоров и PCI-устройств, а также энергопотребления.

В модернизированной системе проинтегрирован мониторинг хоста и виртуальных машин с Zabbix 6.0/, теперь не требуется установка Zabbix-агента на сервере. В планах компании – в ближайшие пять лет занять около 80% российского рынка по системам виртуализации. Сегодня система виртуализации «Иридиум» постепенно заменяет на российском рынке американскую систему VMware.

«У нашей системы в среднем на 18% быстрее скорость обращения к дисковой подсистеме виртуальных машин, чем у VMware. Российская платформа – единственная в мире обладающая распределенными реестрами, собственной системой оркестрации и неограниченным масштабированием. Также нами реализованы функции миграции виртуальных машин между хранилищами, что упрощает управление ресурсами и оптимально распределяет нагрузку», – отметила исполнительный директор «РТ-Иридиум» Юлия Денисенко.

Платформа виртуализации «Иридиум» создана без использования открытого кода. Это позволяет обойти любые санкционные риски использования заимствованных продуктов, нейтрализовать зависимость от иностранных программистов и реализовать техническую поддержку продукта силами российской команды разработчиков. Решение внесено в Единый реестр российского ПО. Платформа может использоваться для создания высоконагруженной виртуальной инфраструктуры с возможностью управления миллионами виртуальных объектов в подконтрольной зоне.

Платформа имеет широкий спектр применения в сегменте B2G и B2B для геоинформационных систем до первого класса защищенности включительно и информационных систем персональных данных до первого уровня включительно. Кроме того, она может использоваться для автоматизированных систем управления технологическими процессами до первого класса защищенности включительно и в объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории включительно.

На стенде компании в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024», проходящей 8-11 июля в Екатеринбурге, также представлены последние обновления почтовой системы DeepMail для Windows, Android, Linux, web-версии. Теперь в почтовой системе улучшены логирование, совместимость с Outlook, добавлены новые функциональности, обеспечивающие улучшение работы. DeepMail – собственная разработка, являющаяся полным аналогом привычного Microsoft Outlook. Почта функционирует не только с Windows, но и с Linux («Астра», «Ред ОС», «Базальт»), поддерживает одновременную работу до 1 млн пользователей. Реализованы функции криптозащиты PKI (шифрование, электронная подпись) и встроенная защита от спама. В планах компании – заменить отечественным решением до 30% рынка к 2030 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
Похожие новости
26.03.2008
Рубаха на вырост
28.02.2008
Серенада Титановой долины
22.02.2008
Бочка арестантов и город будущего. Президент и преемник благословили Национальный центр авиастроения
22.02.2008
Контроль как элемент управления финансами.
13.02.2008
"Рособоронэкспорт" удвоил доходы
07.02.2008
ПРОГНОЗ О ЛИДЕРСТВЕ РЕАЛЕН. РОССИЙСКИЙ ОПК ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА
30.10.2007
Уравнивая возможности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»