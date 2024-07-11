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Ростех

Организатор МАКС запустит онлайн-демонстрацию достижений отечественного авиастроения

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МАКС
Международный авиационно-космический салон МАКС.
Источник изображения: Виктор Молодцов

Госкорпорация Ростех и ее дочерняя компания «Авиасалон», устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, в рамках популяризации отечественной авиации и подготовки к МАКС-2025 запустят новый онлайн-проект. Познакомиться с достижениями авиаотрасли и предприятиями, создающими самолеты, вертолеты и комплектующие к ним, можно будет на официальном сайте aviasalon.com с 23 по 28 июля, в запланированные для проведения МАКС-2024 даты.

Предприятия Ростеха и другие постоянные участники авиасалонов МАКС смогут разместить на онлайн-платформе информацию о компании, презентации о научной деятельности и разработках компании, а также фото- и видеоматериалы, демонстрирующие возможности авиационной техники. В рамках нового мультимедийного проекта можно будет познакомиться с тематическими разделами авиационно-космической отрасли.

«Несмотря на отмену в этом году авиасалона МАКС для авиационной и космической промышленности России сохраняется потребность в проведении конгрессно-выставочных мероприятий. Нужны площадки для продвижения современной техники и передовых технологий, помогающие формировать кооперационные связи не только внутри страны, но и с нашими зарубежными партнерами. Подготовка к МАКС-2025 идет в штатном режиме, новый мультимедийный проект – часть этой важной работы», – заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

Запуск онлайн-проекта направлен на продвижение российской авиационной промышленности, которая является стратегически важной отраслью и представляет собой одно из наиболее перспективных направлений развития экономики России. Новости и информация из нового спецраздела на сайте авиасалона МАКС также будут транслироваться на актуальных мультимедийных платформах (Телеграм-канал «Авиасалон МАКС» – https://t.me/aviasalonmaks, аккаунт во ВКонтакте – https://vk.com/maks и др.).

«Мы постоянно находимся на связи с организаторами мероприятия, традиционными и потенциальными участниками и партнерами, – сообщил генеральный директор АО «Авиасалон» Александр Левин. – Учитывая современные тенденции в конгрессно-выставочной отрасли, мы прорабатываем альтернативные форматы работы. Для поддержания отношений с участниками авиационно-космического салона мы организуем онлайн-выставку на нашем официальном сайте».

АО «Авиасалон» имеет многолетний опыт работы с онлайн-аудиторией. Одним из важных шагов, нацеленных на обеспечение постоянного взаимодействия компаний и учреждений аэрокосмического сектора с деловыми партнерами и широкой общественностью, стал запуск в 2021 году Телеграм-канала «Авиасалон МАКС». Его аудитория приближается к отметке 10 тыс. подписчиков. Читателей привлекает возможность отслеживать реализацию знаковых проектов, знакомиться с передовыми разработками, узнавать о ходе подготовки и проведения международных авиасалонов, истории авиации и космонавтики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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