Космонавт Горбунов 15 июля отправится в США в преддверии полета на МКС

В ЦПК отметили, что он примет участие в миссии SpaceX Crew-9

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Горбунов 15 июля отправится в США. Там он пройдет предстартовую подготовку в преддверии полета на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос)

"Уже на 15 июля запланирован его перелет в США для предстартовой подготовки в качестве специалиста миссии SpaceX Crew-9, старт которой намечен на август 2024 года", - говорится в сообщении ЦПК.

Отмечается, что Горбунов прошел в ЦПК экзаменационную комплексную тренировку. Эксперты положительно оценили его работу и готовность к выполнению работ на российском сегменте станции.

В беседе с журналистами космонавт рассказал о предстоящих в рамках миссии МКС-72 экспериментах. "Во время моего полета в составе 72-й экспедиции на МКС предстоит выполнить очень интересный эксперимент, который называется "Кинетика-2". Он проводится в вакуумной печи, которая сейчас находится в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" российского сегмента МКС. Моя работа в будет связана с переплавкой кристаллов, то есть получением новой кристаллической структуры и ее изучением" - отметил он.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе Международной космической станции. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В прошлом году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.