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ТАСС

Руденко заявил, что РФ ничего не ожидает от саммита НАТО

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Андрей Руденко
Андрей Руденко.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Замглавы МИД России отметил, что решения саммита будут направлены не на мирное решение конфликта на Украине, а на дальнейшую его эскалацию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва ничего не ожидает саммита НАТО в Вашингтоне, решения альянса будут направлены только на эскалацию украинского кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко журналистам на полях дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Руденко, решения саммита будут направлены не на мирное решение конфликта на Украине, а на дальнейшую эскалацию. "Мы не ожидаем каких-то сюрпризов", - отметил он.

"Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут", - добавил Руденко.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что Москва примет все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с решениями, которые будут приняты на саммите НАТО. "Ответные меры будут вырабатываться нашим военно-политическими руководством. <…> Поэтому я думаю, что все, что будет сделано, необходимо для обеспечения безопасности", - сказал он.

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил, что в альянсе нет консенсуса о приеме Украины, на данный момент речь идет лишь о приближении Украины к блоку. 

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