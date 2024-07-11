Войти
Известия.ru

Военный эксперт заявил о неспособности F-16 изменить ситуацию на Украине

340
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/File Photo/Gleb Garanich

Военный эксперт Мингалев: на Украине просто некому пилотировать F-16

Американские истребители F-16 не смогут изменить ситуацию на Украине. Об этом 10 июля «Известиям» сообщил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача F-16 Украине позволит нанести ущерб России.

«Если F-16 появятся на Украине, то урон они нанесут, конечно, но полное поражение России невозможно. Это связано с тем, что Россия имеет авиацию такого типа, который превосходит F-16. И, соответственно, по дальности стрельбы, по системе ракет «воздух – воздух» наши самолеты превосходят самолеты США», — сказал Мингалев.

Важная проблема для Киева в том, что пилотировать F-16 на Украине некому, указал военный эксперт.

«Пилотировать F-16 на Украине будут уже натовские летчики, а это, кстати, уже прямое столкновение. Украинских летчиков, которые могут пилотировать эти аппараты, практически нет. Если, допустим, они имеют навыки, могут взлетать и так далее, то воевать на F-16 смогут от силы 20–30 летчиков. Самолеты, которые будут взлетать с территории западных стран, безусловно, будут объектом поражения наших ракет. Это и есть та самая грань, которая может привести к мировой войне. На мой взгляд, для пробы, возможно, и дадут Украине несколько истребителей. Но это будет гибель натовских летчиков, а это станет серьезным ударом для НАТО, потому что профессиональные летчики очень ценятся. Также это будет удар по производителю», — сказал он.

Также Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды приступили к передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

Президент России Владимир Путин еще 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.08.2023
В Британии признали, что НАТО вот-вот "сольет" Украину
15.08.2023
Запад уже задумался о подготовке Украины к наступлению в следующем году
26.06.2023
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
19.06.2023
НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»