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Известия.ru

Картаполов заявил о неспособности F-16 повлиять на исход СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Картаполов: передача F-16 Украине ничего не изменит, Россия к этому готова

Передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит. Об этом 10 июля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы давно это знали, что они до конца лета что-нибудь им подсунут, больше, кроме F-16, у них ничего и не осталось», — заявил он «РИА Новости».

Картаполов добавил, что Россия давно готовится к передаче самолетов этого типа Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что после передачи западных истребителей у российских летчиков и зенитчиков появятся «новые звездочки на фюзеляжах и новые ордена на груди».

Ранее в этот день американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

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Нидерланды
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Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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