Польша заявила, что не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш отметил, что страна самостоятельно не будет принимать такое решение

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Польша не выполнит просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией, если НАТО не поддержит это. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на саммите альянса в Вашингтоне .

"Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать", - отметил глава польского оборонного ведомства радиостанции Polskie Radio.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США со скептицизмом относятся к идее сбивать ракеты, пролетающие над западом Украины, с польской территории. В Вашингтоне считают, что это может привести к эскалации вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

8 июля после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день. 9 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что инициатива польской стороны может стать темой для обсуждения на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО.