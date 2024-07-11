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ТАСС

Премьер Швеции назвал ошибкой визиты Орбана в Москву и Пекин

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Jonas Ekstromer/ TT News Agency/ via REUTERS

Венгрия получила реакцию, на которую она напрашивалась, считает Ульф Кристерссон

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, совершив поездку в Москву и Пекин во время председательства его страны в Совете ЕС. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон по прибытии на саммит НАТО.

"Как представитель Евросоюза, как и многие другие лидеры ЕС, я хочу заявить, что нужно быть осторожным в том, чтобы злоупотребить председательством и совершать поездки, которые могли бы неправильно рассматриваться - и я говорю от имени всего ЕС. Я думаю, это ошибка. Венгрия получила реакцию, на которую она напрашивалась", - сказал он.

5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Из Москвы премьер вылетел в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским. 

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Путин Владимир
Проекты
NATO
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