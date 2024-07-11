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ТАСС

В Киеве отвергли роль Орбана в качестве посредника в урегулировании конфликта

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что премьер-министр Венгрии не понимает природу украинского конфликта

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "не понимает природу украинского конфликта" и не может выступать в роли посредника. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это не инициатива, Орбан не понимает природы этого конфликта. Только ЕС, Китай или США могут выступить посредниками", - сказал он в интервью газете Der Standard, добавив, что венгерский премьер не обговаривал с Киевом свои поездки в Москву и Пекин.

По словам Подоляка, Орбан не получал мандата от ЕС на роль посредника, а Венгрия не обладает "инструментами для влияния на глобальные процессы".

На прошлой неделе Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью поиска путей урегулирования ситуации на Украине. 5 июля он обсудил в Москве с президентом России Владимиром Путиным возможные условия для начала переговоров о мире. За три дня до этого он побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. После поездок в Киев и Москву Орбан посетил Пекин и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава правительства заверил, что намерен продолжить свою миротворческую миссию и, в частности, использовать для этого пребывание в Вашингтоне на саммите НАТО.

14 июня президент РФ на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. 

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