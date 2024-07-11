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ТАСС

Нидерланды выделят еще €300 млн на закупку вооружения для F-16 для Украины

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Средства направят в дополнение к €150 млн, которые ранее были зарезервированы для этих целей

ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Нидерланды выделяют дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16, которые вскоре будут поставлены на Украину. Об этом говорится в заявлении Минобороны королевства.

Средства выделяются в дополнение к €150 млн, которые ранее были зарезервированы для этих целей. "Речь идет о вооружении, которое будет закупаться напрямую у производителей", - указали в ведомстве.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона предоставляет 18 самолетов для европейского учебного центра в Румынии. Еще 24 истребителя будут переданы самой Украине. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
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