Для ВСУ приобретён бронеавтомобиль американских наемников Grizzly

Источник изображения: topwar.ru

Украинские «волонтеры» приобрели для нужд ВСУ бронеавтомобиль с повышенной противоминной защитой Grizzly MRAP, разработанный американской частной военной компанией Blackwater (ныне Academi).

Деньги на одну машину были получены от украинской диаспоры в США. Её планируется оснастить системой радиоэлектронного подавления T-7/350Watt для усиления защиты от российских беспилотников. Реализацией данной «глушилки» на украинском рынке занимается местный предприниматель под вывеской компании Rebdrone. На ее приобретение «волонтеры», являющиеся родственниками погибшего солдата 10-й штурмовой бригады «Эдельвейс», организовали новый сбор на 235 тыс. гривен ($5,8 тыс.).

Источник изображения: topwar.ru

T-7/350Watt

Собственно, Grizzly был разработан наемниками Blackwater для армии США, но она не заинтересовалась данным изделием.

Броня машины изготовлена из стали AR500 и способна обеспечить защиту экипажа от 12-мм пуль; армированное стекло выдерживает 7,62-мм калибр. Днище спроектировано по V-образной схеме, позволяющей рассеивать взрывную волну. На настил нанесено покрытие ArmorThane, которое должно снизить риск образования сколов. Бронеавтомобиль выпускается в компоновке 4x4, 4x2 и 6x6. Экипаж состоит из двух человек, а десант – до восьми солдат.