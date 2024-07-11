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Военное обозрение

«Сократить дистанцию боя нереально»: в польской прессе раскритиковали российскую тактику возможных сражений с истребителями F-16

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Источник изображения: topwar.ru

На днях российский летчик, пилотирующий Су-30СМ, дал интервью телеканалу «Звезда», заявив, что он и его коллеги не боятся появления F-16 в украинском небе и уже выработали тактику борьбы с этим американским истребителем.

Русские хотели бы использовать преимущество своих двухмоторных самолетов в маневренном бою, предварительно сократив дистанцию. Но это нереально, так как цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км и уничтожаются ракетами до того, как возникнет какой-либо маневренный бой с применением УРВВ малой дальности или пушки

- критически говорится в издании Defence24.

Как пишет автор, имеются способы скрытно подойти к противнику и вынудить его вести воздушное сражение. Например, одни российские самолеты могут отвлекать внимание украинских пилотов, в то время как другие приблизятся к противнику с другого направления, например, маскируя свое присутствие, прижавшись к земле.

Однако, учитывая, что украинцы будут действовать осторожно, работая в глубине ЛБС, такой подход повлечет за собой попадание в зону досягаемости украинских систем ПВО

- отмечается в польской прессе.

Как следует из других доводов российского летчика, разработанная тактика борьбы с F-16 должна основываться также на дальнем боевом контакте, так как самолеты ВКС РФ имеют более лучшее вооружение и современные системы наведения.

По словам автора, в боях на больших расстояниях многое будет зависеть от подготовки летного состава, осторожности в работе и конфигурации, в которой Украина получит F-16.

Всё же шансы украинских F-16 были бы выше, если бы за штурвалом хоть части из них сидели опытные зарубежные пилоты

- делается вывод в издании.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Су-30
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