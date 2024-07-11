«Сократить дистанцию боя нереально»: в польской прессе раскритиковали российскую тактику возможных сражений с истребителями F-16

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На днях российский летчик, пилотирующий Су-30СМ, дал интервью телеканалу «Звезда», заявив, что он и его коллеги не боятся появления F-16 в украинском небе и уже выработали тактику борьбы с этим американским истребителем.
- критически говорится в издании Defence24.
Как пишет автор, имеются способы скрытно подойти к противнику и вынудить его вести воздушное сражение. Например, одни российские самолеты могут отвлекать внимание украинских пилотов, в то время как другие приблизятся к противнику с другого направления, например, маскируя свое присутствие, прижавшись к земле.
- отмечается в польской прессе.
Как следует из других доводов российского летчика, разработанная тактика борьбы с F-16 должна основываться также на дальнем боевом контакте, так как самолеты ВКС РФ имеют более лучшее вооружение и современные системы наведения.
По словам автора, в боях на больших расстояниях многое будет зависеть от подготовки летного состава, осторожности в работе и конфигурации, в которой Украина получит F-16.
- делается вывод в издании.