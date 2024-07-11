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ТАСС

WSJ: средства РЭБ РФ снизили эффективность высокоточного оружия США на Украине

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Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4"
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Газета отметила, что высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur спустя около года стали "практически бесполезными"

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Высокотехнологичное вооружение, которое США поставляют Украине, потеряло свою эффективность благодаря применению Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что российским вооруженным силам удается подавлять системы наведения и воздействовать на механизмы детонации различных видов американского оружия с помощью мощных средств РЭБ. Высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-навигацией, которые начали применяться на Украине летом 2022 года, спустя около года стали "практически бесполезными", заявили газете неназванные украинские военнослужащие.

Аналогичная участь постигла реактивные системы залпового огня HIMARS, а управляемые бомбы наземного базирования GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), которые появились на Украине в последние месяцы, показали полную непригодность в реальных условиях. "Россияне крайне хорошо приноровились", - приводит издание слова заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, признавшего результативность российских средств РЭБ.

Газета отмечает, что для ракет ATACMS и Storm Shadow остается лишь вопросом времени, когда российская армия найдет пути снижать их эффективность и повысить долю перехватываемых снарядов.

Это создает стратегическую проблему для Вашингтона и союзных ему государств, чье военное дело долгое время зиждилось на убеждении, что точное вооружение может нейтрализовать численно превосходящего противника, позволяя сократить расходы на содержание многочисленной армии и тяжелой техники, пишет издание. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес указал, что такой ошибочный подход сформировался на опыте кампаний в Афганистане, Ираке и Сирии, но теперь США и НАТО приходится "противостоять равным соперникам, и у России и Китая есть эти [равные] возможности". 

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Продукция
GBU-39
HIMARS
M982 Excalibur
SCALP
Проекты
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