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Военное обозрение

Bloomberg: государства Восточной Европы намерены обзавестись собственными АЭС

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Источник изображения: topwar.ru

Похоже, что атомная энергетика в Европе резко перестала быть «опасной и неэкологичной». В то время как Германия в прошлом году закрыла свои последние АЭС, государства Восточной Европы, наоборот, намерены срочно обзавестись атомными энергоблоками.

О том, что собственные атомные электростанции хотят построить восточноевропейские страны от Чехии до Румынии, пишет агентство Bloomberg.

В материале говорится, что власти этих государств прямо сейчас активно работают над планом по реализации инициативы, которую некоторые эксперты уже окрестили «крупнейшим проектом века». Ведь в общей сложности страны готовятся возвести как минимум 12 энергоблоков.

Авторы статьи подчеркивают, что «атомный курс» Восточной Европы обусловлен сразу двумя причинами. Во-первых, сохраняющееся на фоне провала «зеленой энергетики» стремление Брюсселя к обеспечению углеродной нейтральности. Во-вторых, сведение к минимуму ресурсной зависимости от России.

Впрочем, по мнению экспертов, воплощение столь масштабной задумки не будет легким. Ведь «проект века» требует колоссальных вложений, которыми восточноевропейские государства не обладают. Для перехода на атомную энергетику необходимы соответствующие компетенции, коих у государств, желающих обзавестись собственными АЭС, также не имеется. Кроме того, амбициозный проект оценивается в 130 млрд евро, столько своих инвестиций у восточноевропейцев просто нет.

В настоящее время в странах ЕС строятся только две новые атомные электростанции -— в Словакии и Венгрии. Причем в последней Россия финансирует строительство АЭС «Пакш-2». В Словакии проблемы выходят за рамки денег — там присутствует нехватка экспертов и подрядчиков. Пожалуй единственной компанией, которая реально могла бы помочь странам Восточной Европы в возведении АЭС, является ГК «Росатом», но как быть тогда с антироссийской политикой?

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Страны
Венгрия
Германия
Россия
Румыния
Словакия
Чехия
Компании
Росатом
Проекты
Евросоюз
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