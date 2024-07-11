Германия представит схему закупок БПЛА для Украины на саммите НАТО

Она станет основой для финансирования закупок странами НАТО "беспилотников всех видов" для их последующей передачи Киеву, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. ФРГ представит схему закупок странами НАТО беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства ФРГ для Украины на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит американский еженедельник Defense News.

Писториус пояснил, что она станет основой для финансирования закупок странами НАТО "беспилотников всех видов" для их последующей передачи Киеву.

Глава германского оборонного ведомства добавил, что Берлин закупит "десятки тысяч снарядов" для Украины в рамках "чешской инициативы". Он также сообщил, что третий комплекс ПВО Patriot, предоставляемый Киеву Берлином, уже прибыл на Украину и был поставлен на боевое дежурство.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. 5 июля посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что Германия передала Украине третий комплекс ПВО Patriot. Ранее Берлин предоставил Киеву два комплекса Patriot.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.