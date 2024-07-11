Войти
ТАСС

Германия представит схему закупок БПЛА для Украины на саммите НАТО

341
0
0
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

Она станет основой для финансирования закупок странами НАТО "беспилотников всех видов" для их последующей передачи Киеву, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. ФРГ представит схему закупок странами НАТО беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства ФРГ для Украины на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит американский еженедельник Defense News.

Писториус пояснил, что она станет основой для финансирования закупок странами НАТО "беспилотников всех видов" для их последующей передачи Киеву.

Глава германского оборонного ведомства добавил, что Берлин закупит "десятки тысяч снарядов" для Украины в рамках "чешской инициативы". Он также сообщил, что третий комплекс ПВО Patriot, предоставляемый Киеву Берлином, уже прибыл на Украину и был поставлен на боевое дежурство.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. 5 июля посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что Германия передала Украине третий комплекс ПВО Patriot. Ранее Берлин предоставил Киеву два комплекса Patriot.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
24.10.2016
Беспилотная революция в армии и на гражданке
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
19.09.2016
Польские противоракетные метания
31.08.2016
Чудо на Висле
12.02.2014
Великий воин и защитник «Искандер»
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»