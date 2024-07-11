Столтенберг на саммите НАТО оценил степень угрозы со стороны России

Столтенберг на саммите альянса в Вашингтоне: НАТО не видит угрозы со стороны РФ
МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Североатлантический альянс сейчас не видит угрозы со стороны России в отношении кого-либо из союзников организации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне.
Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что, по его мнению, Россия сейчас "слишком занята" военной операцией на Украине, однако угроза "кибератак и саботажа" со стороны России все же присутствует.
Генсек НАТО также заявил, что говорить о сроках вступления Украины в альянс пока рано.
Перед началом основной части заседания на саммите НАТО в Вашингтоне Столтенберг выразил надежду, что Украина в ближайшее время получит пять новых систем ПВО.
Глава НАТО выразил уверенность, что альянс не может позволить себе допустить победы России в конфликте на Украине, поскольку это станет крупнейшей угрозой для объединения.
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