Столтенберг на саммите НАТО оценил степень угрозы со стороны России

Столтенберг на саммите альянса в Вашингтоне: НАТО не видит угрозы со стороны РФ

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Североатлантический альянс сейчас не видит угрозы со стороны России в отношении кого-либо из союзников организации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне.

"Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", – приводит РИА Новости его слова.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что, по его мнению, Россия сейчас "слишком занята" военной операцией на Украине, однако угроза "кибератак и саботажа" со стороны России все же присутствует.

Генсек НАТО также заявил, что говорить о сроках вступления Украины в альянс пока рано.

"Для приглашения нового союзника нам нужен консенсус. Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдет", – сказал генсек альянса.

Перед началом основной части заседания на саммите НАТО в Вашингтоне Столтенберг выразил надежду, что Украина в ближайшее время получит пять новых систем ПВО.

"По системам ПВО… некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", – сказал Столтенберг журналистам.

Глава НАТО выразил уверенность, что альянс не может позволить себе допустить победы России в конфликте на Украине, поскольку это станет крупнейшей угрозой для объединения.

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