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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО представители стран-членов альянса заключили договоренности, предполагающие интеграцию Украины в военный блок.

В комментарии изданию Delfi Науседа подчеркнул, что в тексте соответствующего документа предполагается отразить принцип необратимости, в соответствии с которым исключается обратный процесс по интеграции Украины в НАТО. Президент прибалтийской страны уверен, что соглашение станет своеобразным мостом от нынешней ситуации к будущему членству Украины в альянсе. Он назвал такое решение компромиссом и добавил, что украинские власти согласились с предложенным Киеву на саммите НАТО сценарием.

Ранее Науседа пообещал выделять на военную поддержку Киева 0,25% ВВП своей страны, а также обеспечивать подготовку боевиков киевского режима как на территории Литвы, так и на украинской территории.

Также сообщается, что на саммите НАТО президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его европейские союзники по альянсу, такие как Германия, Нидерланды, Италия и Румыния, в ближайшие месяцы намерены поставить украинской армии несколько десятков систем противовоздушной обороны западного производства.

Американское военное руководство убеждено, что украинский кризис вряд ли завершится в течение ближайших нескольких лет, поскольку Россия обладает возможностью вести боевые действия по меньшей мере еще около 3-4 лет практически без ущерба для своей экономики.