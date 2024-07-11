Шведские береговые части получили новую партию мобильных установок противокорабельных ракет

Управление по материально-техническому обеспечению обороны (FMV) передало шведским вооруженным силам неназванное количество мобильных пусковых установок противокорабельных ракет RBS-15 Mk-II производства компании Saab. Как отмечает Navy Recognition, эта поставка знаменует собой значительное улучшение возможностей береговой обороны Швеции.

Официальная церемония поставки состоялась во вторник, 9 июля. По официальным данным, новый противокорабельный ракетный комплекс RBS-15 Mk-II выполнен на платформе грузового автомобиля Volvo, что "обеспечивает его долговечность и простоту передвижения по различным профилям местности".

Мобильные установки противокорабельных ракет RBS-15 Mk2 FMV

Семейство RBS-15, разработанное Saab Bofors Dynamics, представляет собой дальнобойную противокорабельную ракетную систему типа "выстрелил и забыл", которая значительно эволюционировала с момента своего создания в конце 1970-х годов. Первоначальная версия RBS-15 Mk-I, принятая на вооружение в начале 1980-х годов, предназначалась для запуска как с кораблей, так и с береговых комплексов. Ракета оснащалась турбореактивным двигателем и могла поражать цели на дальности до 70 км. Для точного наведения использовалась активная радиолокационная ГСН.

Разработка RBS-15 Mk-II в начале 1990-х годов принесла заметные усовершенствования системы: дальность поражения увеличилась до 200 км, а ГСН была модернизирована, что позволило лучше захватывать и отслеживать цели даже в сложной среде. Mk-II также отличается фугасной боеголовкой повышенного могущества, способной пробивать корпуса современных кораблей, и возможностью полета на минимальной высоте для уклонения от радаров противника. Кроме того, Mk-II адаптировали для развертывания не только с надводных и сухопутных платформ, но и с самолетов.

Согласно заявлению FMV, скоро будет готова система RBS-15 Mk-IV. Эта модификация усовершенствована для поражения как надводных, так и сухопутных целей. Ожидается, что дальность новых ракет также увеличится, а точность наведения улучшится. Боеприпасы должны получить передовые средства радиоэлектронного противодействия.