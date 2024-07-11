Войти
Известия.ru

МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом ВВС Норвегии

352
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы со стороны военного самолета Королевских военно-воздушных сл (ВВС) Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ.

«10 июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», — говорится в заявлении ведомства.

В воздух подняли российский МиГ-31, при приближении которого норвежское воздушное судно выполнило разворот от госграницы РФ. После выполненной задачи истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны РФ уточнили, что нарушения госграницы не было. МиГ-31 совершил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее, 26 марта, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 не допустил нарушения госграницы со стороны двух бомбардировщиков США В-1В над акваторией Баренцева моря. При приближении российского истребителя американские самолеты скорректировали курс полета и развернулись. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее, 24 марта, два бомбардировщика B-1B США также приблизились к границе России в Баренцевом море. Поднятый в воздух истребитель МиГ-31 не допустил ее нарушения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
В-1В Lancer
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
29.06.2020
Разведчики из США: Су-30 вылетал на перехват над Черным морем
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
15.05.2018
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
23.01.2018
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
04.09.2017
Правь, Америка, морями...
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»