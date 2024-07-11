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Военное обозрение

Завладела половиной мирового рынка: Румыния закупила южнокорейскую самоходную гаубицу K9 Thunder

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Источник изображения: topwar.ru

Румыния стала 10-й страной в мире и 5-й в Европе, закупившей 155-мм южнокорейскую гаубицу K9 Thunder. 9 июля концерн Hanwha Aerospace подписал с Минобороны страны контракт стоимостью примерно 1,4 трлн вон ($1 млрд), предполагающий поставку крупной партии техники: 54 САУ K9, 36 ТЗМ K10, боеприпасов и различных вспомогательных машин, как гусеничных, так и колесных.

Ранее заказы на САУ K9 разместили Индия, Южная Корея, Норвегия, Польша, Турция, Финляндия, Эстония, Австралия и Египет. Также Бухаресту Сеул предложил приобрести БМП Redback от Hanwha Aerospace. Данная бронемашина имеет значительную схожесть с K9 в плане трансмиссии и шасси, что может упростить производство, эксплуатацию и техническое обслуживание боевой техники для Румынии.

K9 Thunder будет изготавливаться [путем сборки] и ремонтироваться в основном в Румынии. Отгрузка САУ рассчитана на 5 лет, первые поставки ожидаются в начале 2027 года.

Источник изображения: topwar.ru

По состоянию на начало 2024 года K9 Thunder занимала более 50% мирового рынка самоходных гаубиц. С момента начала ее разработки в 1989 году было произведено около 1800 экземпляров. Принятие данной САУ на вооружение целым рядом стран обусловлено ее техническими характеристиками, такими как высокая скорострельность, дальнобойность и мобильность.

Важную роль играет быстрое выполнение заказов южнокорейской оборонкой. На фоне заключения контракта с Бухарестом председатель правления Hanwha Group Ким Сын Ён посетил завод компании в Чханвоне, призвав работников обеспечить выполнение румынского заказа.

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Страны
Австpалия
Египет
Индия
Норвегия
Польша
Румыния
Турция
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
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