Источник изображения: topwar.ru

Норвегия станет еще одной европейской страной, которая передаст Украине самолеты-истребители F-16 американского производства. С таким заявлением выступил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, сообщает норвежский информационный ресурс Nettavisen.

По утверждению главы норвежского правительства, поставки истребителей Украине могут начаться уже в текущем году. Пока речь идет о передаче всего шести самолетов F-16. До Норвегии решение о передаче Украине некоторого количества истребителей такого типа приняли правительства Дании и Нидерландов.

Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение. Норвегия сейчас решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать передачу в 2024 году

- подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Примечательно, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время посещения Вашингтона заявил о потребности воздушных сил Украины в 128 истребителей F-16. Западные страны, судя по всему, не собираются передавать Украине такое количество самолетов американского производства.

Есть весьма веские причины считать, что передача 128 истребителей F-16 Украине не просто невозможна, но и бессмысленна. Мы уже писали о том, что Украина не обладает ни инфраструктурными возможностями, ни достаточным количеством подготовленных летчиков, авиационных инженеров, техников и механиков для обслуживания 10 эскадрилий истребителей американского производства.