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ЦАМТО

СВ Аргентины получили первую партию модернизированных танков TAM 2CA2

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Прототип танка ТАМ 2С
Прототип аргентинского танка ТАМ 2С - модернизированного израильской компанией Elbit Systems танка ТАМ.
Источник изображения: Армия Аргентины

ЦАМТО, 10 июля. Сухопутным войскам Аргентины 5 июля была передана первая партия из пяти танков TAM 2CA2 (Tanque Argentino Mediano 2CA2), модернизированных на мощностях 602-го арсенального батальона.

Техника поступила на вооружение 8-го танкового кавалерийского полка, размещенного в Магдалене (пров. Буэнос-Айрес).

По информации Infodefensa.com, поставленная партия включает два использовавшихся для испытаний опытных образца версии 2СА2 и три серийные машины. Одновременно с выполнением работ на базе батальона проходит подготовка экипажей модернизированных танков и инструкторов.

В мероприятии, посвященном передаче танков, принял участие министр обороны Аргентины Луис Петри, который подчеркнул важность проведенной модернизации. Министра сопровождали представители командования вооруженных сил и израильской компании Elbit Systems. Гости посетили предприятие, где проводится модернизация, и присутствовали на демонстрации возможностей танка на полигоне.

Проект ТАМ 2С направлен на модернизацию 74 танков и включает опцион, предполагающий усовершенствование дополнительно еще 30 ед.

Модернизация к версии ТАМ 2CA2 существенно повышает возможности устаревшего танка ТАМ. В числе улучшений: обновление датчиков и оборудования башни, системы управления огнем, оптимизация панорамных прицелов и установка стабилизированного панорамного прицела Coaps-L для наводчика и командира танка. Этот прицел обеспечивает эффективное обнаружение целей днем и ночью, повышает точность стрельбы на больших дальностях. Система предупреждения о лазерном облучении Elaws компании Elbit Systems позволяет одновременно обнаружить до десяти угроз, определить приоритетную и автоматически навести на нее пушку.

В проекте модернизации также участвует компания Industrias Metalurgicas Pescarmona Sociedad Anonima (Impsa), на которую возложена задача усовершенствования механических систем.

Как ожидается, к декабрю 2024 года будет модернизировано от 10 до 12 танков. Полностью завершить модернизацию планируется через четыре года.

Как сообщал ЦАМТО, танк TAM был разработан в 1973 году немецкой компанией Thyssen-Henschel для СВ Аргентины на шасси БМП "Мардер" и изготовлен компанией Tamse (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado), которая в 1996 году была ликвидирована. Первая партия техники была передана СВ Аргентины в 1980 году.

В настоящее время на вооружении двух бронекавалерийских бригад Сухопутных войск Аргентины имеется около 230 танков ТАМ. В 2010 году МО Аргентины приняло решение о проведении модернизации танков TAM для обеспечения возможности их применения в современных конфликтах.

Контракт на выполнение работ по модернизации 74 состоящих на вооружении СВ Аргентины танков TAM министр обороны Аргентины Агустин Росси и директор управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) Мишэль Бен-Барух подписали в июне 2015 года. Его стоимость составила 111 млн. долл.

Модернизация проводится СВ Аргентины в сотрудничестве с израильскими компаниями Elbit Systems, IMI и Tadiran и периодически сталкивается с проблемами из-за ограниченного бюджета и разных взглядов на реализацию этой программы у приходящих к власти в стране политических сил.

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Страны
Аргентина
Израиль
Продукция
TAM
Компании
Elbit Systems
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