Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"

Глава области Чибис заявил, что угроз в регионе хватает, но власти приняли меры

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со спецслужбами принимают необходимые меры для безопасности региона.

Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. В марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, который обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

"Очевидно, что угроз достаточно - хватает. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей области в четком взаимодействии с ФСБ и другими правоохранительными органами", - сказал Чибис, видеообращение которого приводится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Губернатор попросил жителей и гостей региона информировать о подозрительных людях и предметах, чтобы не допустить неприятных инцидентов.

"Очень важная бдительность самих граждан", - подчеркнул Чибис.

Он также отметил, что очередной предотвращенный теракт, связанный с авианосцем "Адмирал Кузнецов" показывает эффективность, четкость и слаженность работы служб безопасности.