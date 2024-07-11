Войти
РИА Новости

Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"

327
0
0
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в порту Мурманска
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в порту Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Глава области Чибис заявил, что угроз в регионе хватает, но власти приняли меры

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со спецслужбами принимают необходимые меры для безопасности региона.

Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. В марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, который обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

"Очевидно, что угроз достаточно - хватает. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей области в четком взаимодействии с ФСБ и другими правоохранительными органами", - сказал Чибис, видеообращение которого приводится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Губернатор попросил жителей и гостей региона информировать о подозрительных людях и предметах, чтобы не допустить неприятных инцидентов.

"Очень важная бдительность самих граждан", - подчеркнул Чибис.

Он также отметил, что очередной предотвращенный теракт, связанный с авианосцем "Адмирал Кузнецов" показывает эффективность, четкость и слаженность работы служб безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
Авианосец
Похожие новости
19.02.2008
В армии и на флоте: Непобедимая и инновационная. Неделя цвета "хаки"
31.01.2008
Рекламный перебор
19.12.2007
Угроза или аргумент?
06.08.2007
ВМФ планирует строительство тренажера для летчиков палубной авиации
12.07.2007
Большой флот
11.07.2007
Главком выбирает авианосец
13.08.2007
1143 Кречет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»