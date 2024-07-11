На верфи Austal USA в Алабаме началось строительство нового сборочного цеха

Во вторник, 9 июля, компания Austal USA приступила к строительству нового объекта по окончательной сборке стальных конструкций. Как сообщает USNI News, на территории верфи предприятия в Мобиле (штат Алабама) появятся новый цех и судоподъемная система. Кроме того, проект включает модернизацию достроечной набережной.

По прогнозам Austal, новый производственный объект будет готов к лету 2026 года.

Верфь Austal USA Austal USA

Здание площадью почти 18 000 кв. метров с тремя участками сборки расширит возможности верфи по строительству стальных кораблей и судов. Первоначально верфь в Мобиле создана для строительства заказов ВМС США из алюминия – кораблей прибрежной зоны класса "Индепенденс" и скоростных транспортов типа "Спирхед".

Стоимость нового объекта оценивается в 250 млн долларов, и он будет включать в себя судоподъемную платформу производства Pearlson & Pearlson Inc., способную перемещать изделия массой до 18 000 тонн.

Как отмечают представители Austal, необходимость в новых производственных мощностях возникла в рамках выполнения контрактов по поставкам патрульных кораблей класса "Хэритейдж" для береговой охраны США, а также спасательных буксиров типа "Навахо" и океанографических (разведывательных) судов класса T-AGOS 25 для американских ВМС. Кроме того, Austal USA изготавливает оружейные лифты для авианосцев нового поколения типа "Джеральд Форд" и командные модули для многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния".

Помимо текущих контрактов на строительство стальных кораблей и судов, Austal USA также упоминается в качестве потенциального второго производителя фрегатов класса "Констеллейшн", если командование ВМС США решит расширить данную программу.

После завершения проекта верфь Austal USA в Мобиле будет включать линию по производству стальных панелей, два завода по производству модулей общей площадью более 93 тысяч кв. метров и семь сборочных участков площадью свыше 37 тысяч кв. метров.