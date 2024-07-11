Центр Келдыша и китайская академия вместе создадут лабораторию космических двигателей

Меморандум также предусматривает совместные технические исследования в области разработки ионных двигателей и оптимизации магнитоплазмодинамических двигателей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) совместно с Академией технологий космических двигателей Китайской Народной Республики создаст международную лабораторию для исследований и разработок ракетной техники. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан Центром Келдыша, МФТИ и Шанхайским институтом космических двигателей, сообщили в Роскосмосе.

"Предусмотрено создание совместной международной лаборатории для исследований и разработок ракетной техники между Центром Келдыша и Академией технологий космических двигателей КНР", - заявили в госкорпорации. Там отметили, что лаборатория будет сосредоточена на исследованиях многоразовых двигателей большой тяги, а также электроракетных двигателей и специальных испытательных технологий.

Кроме того, подписанный меморандум предусматривает совместные технические исследования в области разработки ионных двигателей и оптимизации магнитоплазмодинамических двигателей.

В Роскосмосе добавили, что Центр Келдыша, МФТИ и Шанхайский институт будут сотрудничать в области разработки существующих и новых концепций двигательных установок.

В меморандуме также закреплено сотрудничество в сфере образования - будут запущены программы по обмену студентами, аспирантами, преподавателями и научными работниками, а также совместные образовательные программы, стажировки и конференции.