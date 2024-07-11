Палубные истребители Северного флота отработали бои в воздухе

Летчики также отработали пилотирование на групповую слетанность

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Палубные истребители морской авиации Северного флота отработали на учениях бои в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В полетах приняли участие восемь экипажей палубных истребителей Су-33 и учебно-тренировочных самолетов Су-25УТГ. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, роль самолетов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

Кроме проведения тренировочных воздушных боев, летчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полетах над безориентирной местностью.

Полеты выполнялись как в дневное, так и в ночное время с аэродрома Североморск-1. В общей сложности летчики провели в воздухе около 20 часов.