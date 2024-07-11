Замглавы МО РФ обсудил международную безопасность с представителем ВС Пакистана

В российском военном ведомстве отметили, что встреча прошла в дружественной атмосфере и стала очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой укрепление международной безопасности. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"10 июля 2024 года состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности", - рассказали в Минобороны.

Встреча прошла в дружественной атмосфере и стала очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами.