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В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS

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Фото: U.S. Army
Фото: U.S. Army.

WSJ: ВС России адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов

Вооруженные силы (ВС) России постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов со спутниковым наведением. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона.

Как пишет издание, ВС России научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая артиллерийские боеприпасы Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам источников WSJ, сейчас Россия адаптирует системы РЭБ для перехвата баллистических ракет ATACMS и крылатых Storm Shadow.

«Для этих вооружений это тоже лишь вопрос времени, когда Россия поймет, как снизить их эффективность и увеличить число перехватов», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что западную военную доктрину, где предпочтение отдают высокоточным средствам поражения, не испытывали должным образом до конфликта на Украине. Издание отмечает, что эффективная в региональных конфликтах на Ближнем Востоке доктрина не может работать против крупного противника.

В публикации предположили, что альтернативой наведению через спутники может стать корректировка при помощи установленных на дроны целеуказателей, но у Киева нет достаточного количества таких беспилотников, в отличие от России.

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1 комментарий
№1
11.07.2024 02:21
Пришло время ставить на боевое дежурство зрк "Витязь" с ее 12 ракетами в залпе в комбинации с РЭБ лучше не придумаешь.
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